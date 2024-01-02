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Mel Maia assume namoro com surfista português: ‘Seu amor me consertou’

O novo casal passou o réveillon em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro; atriz reclamou do assédio dos fãs
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Janeiro de 2024 às 08:15

Mel Maia e Pereira assumiram o namoro
Mel Maia e Pereira assumiram o namoro Crédito: Reprodução/ Instagram/@melissamelmaia
A atriz e influenciadora Mel Maia, de 19 anos, aproveitou a passagem de ano para assumir seu namoro com o surfista português José Maria Pereira, de 18. Os dois passaram o réveillon juntos em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro.
Mel postou uma série de fotos com Pereira. Na legenda, ela escreveu, em inglês, algo equivalente a "Seu amor me consertou".
A revelação confirmou os boatos que existiam sobre um relacionamento entre eles depois que Mel fez uma viagem para Portugal em setembro de 2023, quando ela teria conhecido o surfista.
Apesar do romance, nem tudo correu bem no réveillon da atriz. Mel apareceu nas redes sociais para reclamar do assédio dos fãs que ela e familiares estavam sofrendo na porta da casa onde passaram a virada do ano.
"Muitas pessoas vêm até a porta da casa e ficam aqui gritando, ficam filmando a casa, minhas primas novas e meus pais. Estamos no nosso momento de privacidade e não é legal vocês ficarem aqui. Estou aqui para curtir meu final de ano", disse.

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