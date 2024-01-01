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Fez cirurgia

'Estou bem, ganhei uma nova vida', diz Burnier após sofrer infarto

O jornalista passou pelo tratamento das obstruções das artérias do coração por meio do cateterismo
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 13:15

José Roberto Burnier
O jornalista José Roberto Burnier sofreu um infarto Crédito: Reprodução @jr.burnier
O jornalista José Roberto Burnier, 63, sofreu um infarto na sexta (29) logo após comandar o SP2 (Globo). Em conversa com a reportagem, ele falou sobre o susto e como agiu ao perceber os primeiros sintomas.
"Fui para o Sírio Libanês dirigindo, eu não sabia que estava infartando, e o médico Roberto Kalil me internou. Tive bloqueio total da principal artéria do coração", diz.
O jornalista passou por uma angioplastia na madrugada de sábado (30), ou seja, pelo tratamento das obstruções das artérias do coração por meio do cateterismo. "Ganhei um stent, um balãozinho e uma nova vida. Estou bem, graças a Deus", afirma.
Burnier vem sendo substituído pela repórter Ana Paula Campos desde então. O profissional ficará em supervisão e ainda não tem data para receber alta nem para voltar ao trabalho.

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