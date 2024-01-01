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Festa

Luan Santana passa Réveillon com Cristiano Ronaldo e ganha relógio de R$ 400 mil

O artista foi até Portugal fazer uma apresentação numa celebração privada de Cristiano. Era aniversário da mãe do jogador, Maria Dolores Aveiro, que ama Luan.
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 11:02

Cristiano Ronaldo e Luan Santana
Luan Santana foi até Portugal fazer uma apresentação numa celebração privada de Cristiano Crédito: Reprodução @luan_minha_luz
Imagine passar o Réveillon ao lado de Cristiano Ronaldo e ainda ser presenteado por ele com um Rolex de mais de R$ 400 mil. Foi exatamente isso o que aconteceu com o cantor Luan Santana.
O artista foi até Portugal fazer uma apresentação numa celebração privada de Cristiano. Era aniversário da mãe do jogador, Maria Dolores Aveiro, que ama Luan.
Em vídeos que circulam pelas redes sociais, além de posar ao lado do atleta, Luan recebe um relógio que custa R$ 432 mil. Incrédulo, ele agradeceu muito pelo acessório de luxo.
"Você não fez isso, não. Pelo amor de Deus, cara. Você sabe que esse é o meu primeiro, né? Meu primeiro Rolex. Que momento", comemorou Santana.

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