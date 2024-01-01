Luan Santana passa Réveillon com Cristiano Ronaldo e ganha relógio de R$ 400 mil

Luan Santana foi até Portugal fazer uma apresentação numa celebração privada de Cristiano Crédito: Reprodução @luan_minha_luz

Imagine passar o Réveillon ao lado de Cristiano Ronaldo e ainda ser presenteado por ele com um Rolex de mais de R$ 400 mil. Foi exatamente isso o que aconteceu com o cantor Luan Santana.

O artista foi até Portugal fazer uma apresentação numa celebração privada de Cristiano. Era aniversário da mãe do jogador, Maria Dolores Aveiro, que ama Luan.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, além de posar ao lado do atleta, Luan recebe um relógio que custa R$ 432 mil. Incrédulo, ele agradeceu muito pelo acessório de luxo.