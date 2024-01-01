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Estilo

Réveillon 2024: veja os looks dos famosos para a virada do ano

Sabrina Sato, Juliana Paes e Ivete Sangalo são algumas das famosas que arrasaram nos looks
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 08:54

Juliana Paes e Thiaguinho
Juliana Paes e Thiaguinho: looks para a chegada de 2024 Crédito: Reprodução @julianapaes @thiaguinho
2024 chegou cheio de estilo para os famosos. Os artistas capricharam nos looks para a noite de réveillon. O branco reinou entre as escolhas dos famosos para a chegada do novo ano. Mas também teve prata, verde, além de muita transparência e brilho. 
A apresentadora Sabrina Sato, que está no sul da Bahia, escolheu um vestido branco com acessórios dourados. Juliette que passou a virada na a praia de Maracaípe, em Pernambuco, usou um vestido branco curto com muito brilho. Já o cantor Thiaguinho optou um conjunto - camisa e bermuda - todo verde. Confira os looks dos famosos.

CONFIRA OS LOOKS DOS FAMOSOS

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