Réveillon 2024: veja os looks dos famosos para a virada do ano

2024 chegou cheio de estilo para os famosos. Os artistas capricharam nos looks para a noite de réveillon. O branco reinou entre as escolhas dos famosos para a chegada do novo ano. Mas também teve prata, verde, além de muita transparência e brilho.
A apresentadora Sabrina Sato, que está no sul da Bahia, escolheu um vestido branco com acessórios dourados. Juliette que passou a virada na a praia de Maracaípe, em Pernambuco, usou um vestido branco curto com muito brilho. Já o cantor Thiaguinho optou um conjunto - camisa e bermuda - todo verde. Confira os looks dos famosos.