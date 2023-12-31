Alok deseja um 2024 de paz após um show eletrizante no P12 Guarapari

DJ Alok se apresentou em Guarapari Crédito: P12 Guarapari

Alok deixou o P12 Guarapari, no Espírito Santo, com o clima lá no alto para receber 2024. O DJ foi uma das atrações deste sábado (30), que contou ainda com Ralk, Durval Lelys, Filipe Amorim e Davi Kneip. Após levar um set repleto de remixes - foi de Adele a Joelma - que animaram o público, num show recheado de pirotecnia, o DJ comentou que o Brasil é o melhor lugar para passar uma virada de ano.

"É a primeira vez que toco no P12 Guarapari. Acho que este clima de réveillon é maravilhoso. Falo que o melhor lugar para estar no mundo é o Brasil neste momento, porque a gente tem esta questão da celebração coletiva. Amanhã é a grande virada. Hoje é o dia em que as pessoas se entregam, mas tem aquele limite", disse rindo. Após a apresentação, voltando para Vitória, Alok fez um registro da 3ª Ponte

No evento, o goiano revelou o que espera do próximo ano. "Desejo muita paz e amor em 2024. É meio clichê dizer isso, mas acho que a gente tem que reforçar essa parada", disse Alok, que fará duas apresentações na noite de réveillon em Fortaleza.

OUTRAS ATRAÇÕES

Alok foi a penúltima atração da noite. Antes, o público recebeu Ralk e Durval Lelys de braços abertos. O baiano agradeceu o carinho recebido durante sua apresentação, que contou com sucessos como "Dança do Vampiro" e "Bota Pra Ferver".

Verão no P12 Guarapari

Por falar em ferver, Filipe Amorim transformou o local num caldeirão de animação e hits. Com o público cantando e pulando todas as músicas, o cearense dominou a plateia do início ao fim com muita energia num show repleto de efeitos especiais, bailarinos e interação com o público. No repertório, sucessos do álbum "Modo Repeat" e muitas remixagens de sucessos da atualidade misturando o forró com o funk.

O cantor até se jogou na plateia e cantou num barco inflável em meio a multidão de fãs. "É um prazer imenso estar aqui com essa galera. Entreguei tudo para a galera que curtiu muito. Um beijão para todo mundo", comentou Filipe.

Quem encerrou a noite foi Davi Kneip. O DJ e produtor levou um set com seus hits como "Sentadona", com Luísa Sonza, DJ Gabriel do Borel e MC Frog, "Eu Nem Dei Tchau" e "Suíte 6", além de remixagens de canções de diversos artistas.

"É uma felicidade muito grande fazer parte deste evento com grandes nomes, como Alok e Filipe Amorim. Acho que a expectativa do Réveillon é relembrar os momentos bons e desejar boas energias para o próximo ano. Então foi uma responsabilidade grande levar alegria para a galera até o fim da festa", comentou Kneip.