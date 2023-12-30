Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Festa

Gusttavo Lima abre o Verão 2024 do P12 Guarapari com casa lotada

Numa noite de casa lotada, o embaixador subiu ao palco levando um show eletrizante e cheio de hits. A noite ainda teve apresentações de DJs e da dupla Breno e Bernardo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 30 de Dezembro de 2023 às 12:27

Gusttavo Lima na P12
Gusttavo Lima se apresenta em Guarapari Crédito: Divulgação Monique Janutt
O Embaixador mandou avisar que o Verão 2024 do P12 Guarapari está iniciado. Numa noite de casa lotada, Gusttavo Lima subiu ao palco levando um show eletrizante e cheio de hits. De "Balada Boa" a "Café e Amor", o público foi junto entoando cada verso das canções apresentadas, deixando a energia lá no alto e entregando de cara tudo que a casa promete até o fim de janeiro.
No fim do show, Gusttavo deixou o recado que volta ainda neste ano. "Boteco Vitória vem aí! No dia 20 de julho com música até o dia amanhecer".
Quem abriu a noite foram os DJs Santti e Henrico. Santti levou uma leva de hits remixados animando o público. Na sequência, Henrico, que é sobrinho de Gusttavo Lima, se apresentou com um set eletrizante.
"Foi uma noite maravilhosa, cheguei atrasado, mas tudo deu certo e o show foi top. Levo na lembrança toda estrutura e o público cheio de energia com uma recepção maravilhosa. Espero voltar mais um milhão de vezes", disse Henrico, afirmando que seu show foi inesquecível.

Verão 2024 do P12 Guarapari

A casa ainda terá shows de Alok, Leo Santana, Jorge e Mateus, Thiaguinho e Ana Castela. "Foi uma abertura satisfatória. Deu muito trabalho mas entregamos tudo. Vamos mais uma vez fazer um verão que vai ficar na história", comenta o empresário Nelinho Miranda.
Quem finalizou a noite foi a dupla Breno e Bernardo. Eles levaram um show com diversos hits sertanejos e ainda garantiram no palco que vão gravar um DVD autoral com o mesmo produtor do Gusttavo Lima.
"Estávamos numa ansiedade intensa para este show. Hoje foi um show mais de regravações, mas o público pode esperar que estamos preparando um DVD, que será gravado ano que vem com o mesmo produtor do Gusttavo Lima", anunciou a dupla de forma bastante animada.

PRÉ-RÉVEILLON

O P12 Guarapari está com tudo pronto para receber a turma que já está animada para a virada do ano. Neste sábado (30), o Pré-Réveillon P12 contará com shows de Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk e Davi Kneip. Uma mistura de ritmos e hits que prometem deixar todo mundo preparado para o Réveillon 2024.
Hits inesquecíveis vão animar e emocionar a galera presente. De "Hear Me Now", de Alok, a "Toca o Trompete", de Felipe Amorim, a festa será embalada por muita animação. Um dos mais aguardados, Durval vai colocar todo mundo pra ferver e deixar no ponto parar curtir o réveillon.

SERVIÇO

  • Atrações: Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk e Davi Kneip

  • Quando: 30/12, a partir das 20h30

  • Onde: Rod. do Sol, Km26 - Porto Grande, Guarapari

  • Ingressos:* R$ 460 (inteira/5º lote) e R$ 230,00 (meia solidária/5º lote), à venda no site Brasil Ticket 

Veja Também

Thiaguinho recebe Periclés e Papatinho no 1º show de Guarapari em 2024

“Arrastão do Império” ganha data e integra calendário oficial de eventos de Vitória

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Caminhonete na contramão bate em carro e derruba poste em Vila Velha
Transmissão ao vivo do nascer do sol flagra acidente em Vila Velha; veja vídeo
Imagem de destaque
8 receitas veganas para o almoço de Dia dos Pais
Imagem de destaque
Homem com histórico de violência doméstica é preso em Presidente Kennedy

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados