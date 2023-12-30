Gusttavo Lima abre o Verão 2024 do P12 Guarapari com casa lotada

Gusttavo Lima se apresenta em Guarapari Crédito: Divulgação Monique Janutt

O Embaixador mandou avisar que o Verão 2024 do P12 Guarapari está iniciado. Numa noite de casa lotada, Gusttavo Lima subiu ao palco levando um show eletrizante e cheio de hits. De "Balada Boa" a "Café e Amor", o público foi junto entoando cada verso das canções apresentadas, deixando a energia lá no alto e entregando de cara tudo que a casa promete até o fim de janeiro.

No fim do show, Gusttavo deixou o recado que volta ainda neste ano. "Boteco Vitória vem aí! No dia 20 de julho com música até o dia amanhecer".

Quem abriu a noite foram os DJs Santti e Henrico. Santti levou uma leva de hits remixados animando o público. Na sequência, Henrico, que é sobrinho de Gusttavo Lima, se apresentou com um set eletrizante.

"Foi uma noite maravilhosa, cheguei atrasado, mas tudo deu certo e o show foi top. Levo na lembrança toda estrutura e o público cheio de energia com uma recepção maravilhosa. Espero voltar mais um milhão de vezes", disse Henrico, afirmando que seu show foi inesquecível.

Verão 2024 do P12 Guarapari

A casa ainda terá shows de Alok, Leo Santana, Jorge e Mateus, Thiaguinho e Ana Castela. "Foi uma abertura satisfatória. Deu muito trabalho mas entregamos tudo. Vamos mais uma vez fazer um verão que vai ficar na história", comenta o empresário Nelinho Miranda.

Quem finalizou a noite foi a dupla Breno e Bernardo. Eles levaram um show com diversos hits sertanejos e ainda garantiram no palco que vão gravar um DVD autoral com o mesmo produtor do Gusttavo Lima.

"Estávamos numa ansiedade intensa para este show. Hoje foi um show mais de regravações, mas o público pode esperar que estamos preparando um DVD, que será gravado ano que vem com o mesmo produtor do Gusttavo Lima", anunciou a dupla de forma bastante animada.

PRÉ-RÉVEILLON

O P12 Guarapari está com tudo pronto para receber a turma que já está animada para a virada do ano. Neste sábado (30), o Pré-Réveillon P12 contará com shows de Alok, Felipe Amorim, Durval Lelys, Ralk e Davi Kneip. Uma mistura de ritmos e hits que prometem deixar todo mundo preparado para o Réveillon 2024.

Hits inesquecíveis vão animar e emocionar a galera presente. De "Hear Me Now", de Alok, a "Toca o Trompete", de Felipe Amorim, a festa será embalada por muita animação. Um dos mais aguardados, Durval vai colocar todo mundo pra ferver e deixar no ponto parar curtir o réveillon.

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