Thiaguinho recebe Periclés e Papatinho no 1° show de Guarapari em 2024

Thiaguinho faz o primeiro show de Guarapari em 2024 na próxima segunda (1º) Crédito: William Castro para o Instagram@thiaguinho

Na vibe de começar 2024 na praia, com amigos e boas energias, o P12, em Guarapari, realiza sua primeira festa do ano com o sugestivo nome "Pé Na Areia". Para levantar o astral da galera, os convidados são pra lá de especiais: Thiaguinho, Péricles e Papatinho, que prometem agitar o público na próxima segunda (1º).

O pagode tomará grande parte do evento. Thiaguinho promete levar a turnê "Meu Nome é Thiago André" para o balneário mais quente do verão capixaba. O show, que passou por Alegre e Colatina, chega trazendo sucessos da carreira do cantor, que está completando 20 anos de estrada, desde sua aparição no "Fama" (TV Globo), como a canção "Palco", de Gilberto Gil. Claro que sucessos como "Pé Na Areia", "Falta Você" e "Tá Vendo Aquela Lua" não faltarão.

Na sequência, Péricles chega para "tombar" a galera. O pagodeiro apresenta composições do mais novo álbum, "Calendário". Entre as faixas, a música homônima e "Ainda Me Iludo". Mas claro que hits como "Até Que Durou" e algumas releituras de outros artistas e sucessos da época do Exaltasamba não ficarão de fora. Será que vai rolar um feat com Thiaguinho em Guarapa?

Fechando a noite, Papatinho traz seus diversos hits, como "24 Horas", com Kevin O Chris, Anitta, MC Caverinha e Steve Aoki; "Posição de Ataque", com participação de Biel do Furduncinho e Luísa Sonza; e "Lance Criminoso", com MC Cabelinho, Xamã e BK.

Thiaguinho participou de um bate-papo com HZ para falar sobre a expectativa da apresentação. Veja trechos abaixo:

Em Guarapari, você traz "Meu Nome é Thiago André", uma performance bem pessoal que resgata 20 anos de carreira. É uma apresentação de caráter emocional maior (por conta da data)? Do seu vasto repertório em tantos anos de estrada? E mais complicado selecionar o que apresentar no show? Cara, esses últimos 20 anos foram tão especiais para mim que faço questão de compartilhar essa alegria com todo mundo. É essa energia de celebração que quero trazer para o show de Guarapari! Alguns sucessos que marcaram minha história, como "Pé Na Areia", "Falta Você" e "Tá Vendo Aquela Lua" não podem faltar! O critério que usamos para montar o repertório foi escolher aquelas músicas que marcaram diferentes momentos da minha trajetória, e que sei que têm um lugar especial no coração de cada fã! Como é dividir o palco com Péricles, uma das pessoas que mais lhe apoiou e influenciou na carreira? Pinta uma saudade do Exaltasamba? Em notícia recente, descobri que você tem um projeto específico para tocar com o cantor em 2024... O Péricles é um cara iluminado, um parceiro para vida. Compartilhar o palco com ele é sempre um mix de muita alegria e gratidão! Ele é uma figura muito importante na minha vida, alguém que me deu suporte, me apoiou e influenciou desde os tempos do Exalta. E que saudade do Exalta... aquela época me marcou bastante! Ainda não posso entregar muitos spoilers sobre o novo projeto (risos), mas posso deixar garantido aqui que vai ser algo especial, naquela energia do pagode com muita nostalgia e novidade ao mesmo tempo (risos).

Péricles é um cara iluminado, um parceiro para vida. Compartilhar o palco com ele é sempre um mix de muita alegria e gratidão!

Por falar em sensações, como foi se apresentar no Grammy Latino mês passado, além de concorrer, é claro! É um passo importante para a concretização - no seu caso um fortalecimento - da carreira internacional? Ser indicado ao Grammy Latino foi uma grande honra, que alegria ter vivido esse momento, ainda mais com um projeto tão especial na minha carreira! Imagina só, estar ao lado de artistas tão incríveis, foi surreal, inspirador.. fica até difícil achar a palavra certa para definir essa emoção. E, claro, sem dúvida, foi importante para fortalecer a música brasileira lá fora, não é apenas sobre a minha presença internacional, é sobre a nossa música popular, o samba e o pagode.. só posso dizer que estou muito feliz e espero levar a música brasileira cada vez mais e mais longe. E sobre a volta da Tardezinha nesse ano, ainda mais com recordes batidos (especialmente em relação ao número de público participante). O projeto deve continuar em 2024 ou terá novos rumos? A Tardezinha é um sonho realizado coletivamente! É incrível poder levar esse sentimento de roda de samba e pagode para uma estrutura grandiosa assim. Quando tô no palco e vejo o público cantando junto, que energia é essa, cara!? Tenho certeza que a Tardezinha tem um lugar especial no coração das pessoas, e esses números que alcançamos são a consagração de que a gente fez um ótimo trabalho, que honra! Sobre o futuro... ainda estamos planejando os próximos passos, mas te adianto que vem coisa boa por aí, eu tô animado! Você emocionou os fãs ao relatar ter encontrado Isabel, a mulher que o ajudou em início da carreira. Na época, ela lhe apoiou enquanto passava mal durante um voo, convidou para jantar e pagou sua refeição. Além disso, te levou até a casa de shows e ofereceu hospedagem em sua residência. Foram lembranças que marcaram, não é? A vida é feita de momentos especiais como esse.. encontrar alguém que me ajudou no início da carreira foi sensacional. É emocionante reviver esse encontro. É lindo ver como as pessoas têm o poder de marcar nossa vida, e reencontrá-la revisitou todo aquele sentimento de gratidão que sinto por aqueles que estiveram ao meu lado, sabe?!

THIAGUINHO, PÉRICLES E PAPATINHO EM GUARAPARI