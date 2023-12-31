Após show no ES, Alok faz registro da 3ª Ponte na volta para casa

O DJ Alok, um dos maiores artistas de música eletrônica, desembarcou no Espírito Santo para agitar o pré-réveillon dos capixabas e turistas. Dono de hits como "Hear Me Now" e "Legacy", o artista se apresentou no P12 Guarapari.
Uma multidão acompanhou a sua apresentação na noite do dia 30 de dezembro. E após o show, o artista ainda surpreendeu os seguidores no Instagram - principalmente os capixabas - na volta do seu show. Tudo porque ele fez um registro da 3ª Ponte na volta para casa. No registro está marcado 5h33 e a música Golden Hour acompanha as imagens.
Alok já é um artista conhecido dos capixabas. Em entrevista à reportagem de HZ, o DJ disse que o Espírito Santo é um lugar com uma energia incrível e beleza deslumbrante. "Eu escutava que o capixaba era tímido, reservado, mas o retorno que tenho é um povo animado, disposto para vida, que se entrega nos shows, que mantém a temperatura dos shows no alto, não à toa que esta vai ser a minha terceira apresentação neste ano no Espírito Santo. Acredito que a cada visita que faço ao Espírito Santo, algo novo se estabelece entre gente: uma nova história, uma nova memória. Cada momento é único", disse.
Agora ele segue para outras apresentações pelo país. "Na virada e ano eu geralmente estou no palco, o que é incrível! A sensação que tenho é que por alguns segundos o tempo para e a gente se une num mesmo pensamento, na mesma sintonia até o final da contagem regressiva e na chegada do ano-novo".