Após show no ES, Alok faz registro da 3ª Ponte na volta para casa

Alok fez registro da 3ª ponte após apresentação em Guarapari Crédito: Instagram/alok

O DJ Alok, um dos maiores artistas de música eletrônica, desembarcou no Espírito Santo para agitar o pré-réveillon dos capixabas e turistas. Dono de hits como "Hear Me Now" e "Legacy", o artista se apresentou no P12 Guarapari.

Uma multidão acompanhou a sua apresentação na noite do dia 30 de dezembro. E após o show, o artista ainda surpreendeu os seguidores no Instagram - principalmente os capixabas - na volta do seu show. Tudo porque ele fez um registro da 3ª Ponte na volta para casa. No registro está marcado 5h33 e a música Golden Hour acompanha as imagens.