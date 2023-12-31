Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

No amanhecer

Após show no ES, Alok faz registro da 3ª Ponte na volta para casa

O artista surpreendeu os seguidores no Instagram, principalmente os capixabas, ao filmar a 3ª Ponte logo pela manhã
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Dezembro de 2023 às 10:43

DJ Alok
Alok fez registro da 3ª ponte após apresentação em Guarapari Crédito: Instagram/alok
O DJ Alok, um dos maiores artistas de música eletrônica, desembarcou no Espírito Santo para agitar o pré-réveillon dos capixabas e turistas. Dono de hits como "Hear Me Now" e "Legacy", o artista se apresentou no P12 Guarapari.
Uma multidão acompanhou a sua apresentação na noite do dia 30 de dezembro. E após o show, o artista ainda surpreendeu os seguidores no Instagram - principalmente os capixabas - na volta do seu show. Tudo porque ele fez um registro da 3ª Ponte na volta para casa. No registro está marcado 5h33  e a música Golden Hour acompanha as imagens. 
Alok já é um  artista conhecido dos capixabas. Em entrevista à reportagem de HZ, o DJ disse que o Espírito Santo é um lugar com uma energia incrível e beleza deslumbrante. "Eu escutava que o capixaba era tímido, reservado, mas o retorno que tenho é um povo animado, disposto para vida, que se entrega nos shows, que mantém a temperatura dos shows no alto, não à toa que esta vai ser a minha terceira apresentação neste ano no Espírito Santo. Acredito que a cada visita que faço ao Espírito Santo, algo novo se estabelece entre gente: uma nova história, uma nova memória. Cada momento é único", disse.
Agora ele segue para outras apresentações pelo país. "Na virada e ano eu geralmente estou no palco, o que é incrível! A sensação que tenho é que por alguns segundos o tempo para e a gente se une num mesmo pensamento, na mesma sintonia até o final da contagem regressiva e na chegada do ano-novo".

Veja Também

Gusttavo Lima abre o Verão 2024 do P12 Guarapari com casa lotada

Thiaguinho recebe Periclés e Papatinho no 1º show de Guarapari em 2024

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Fadiga persistente: 6 exames que ajudam a descobrir a causa do cansaço
Imagem de destaque
Decoração: 5 dicas para encontrar o estilo que combina com a sua personalidade
Em busca de fortalecer projetos políticos, siglas adversárias se aliam durante as eleições
Por que partidos adversários se aliam durante as eleições

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados