Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Criança é convidada por Ivete Sangalo para dançar no palco do Réveillon de Salvador
Deu show

Criança é convidada por Ivete Sangalo para dançar no palco do Réveillon de Salvador

A cantora cantava a música "Macetando", quando observou o Daniel Levi dançando no meio da multidão e pediu que a produção colocasse o menino no palco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 12:23

Ivete Sangalo faz show em Guarapari em janeiro
Ivete Sangalo foi a atração do Réveillon de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo
O pequeno Daniel Levi deu  um verdadeiro show no Réveillon de Salvador. Ele, que estava na plateia, foi chamado pela cantora Ivete Sangalo para dançar no palco do Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury. 
A artista cantava a música "Macetando", quando observou a criança dançando no meio da multidão e pediu que a produção colocasse o menino no palco. Daniel Levi não decepcionou e levou o público ao delírio. Veja o vídeo.
Ivete Sangalo também elogiou a apresentação do seu fã. "Quebra painho. Já temos uma estrela para o ano de 2024. O nome dele é Daniel, você quer que eu me apaixone imediatamente?", disse brincando. O menino - e seus pais - assistiram o resto da apresentação de cima do palco. 

Veja Também

Luan Santana passa Réveillon com Cristiano Ronaldo e ganha relógio de R$ 400 mil

Réveillon 2024: veja os looks dos famosos para a virada do ano

Marlene Mattos sente dor no intestino e é internada na véspera de Ano-Novo

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados