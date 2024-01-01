Criança é convidada por Ivete Sangalo para dançar no palco do Réveillon de Salvador

Ivete Sangalo foi a atração do Réveillon de Salvador Crédito: Reprodução/Instagram @ivetesangalo

O pequeno Daniel Levi deu um verdadeiro show no Réveillon de Salvador. Ele, que estava na plateia, foi chamado pela cantora Ivete Sangalo para dançar no palco do Festival Virada Salvador, na Arena Daniela Mercury.

A artista cantava a música "Macetando", quando observou a criança dançando no meio da multidão e pediu que a produção colocasse o menino no palco. Daniel Levi não decepcionou e levou o público ao delírio. Veja o vídeo.