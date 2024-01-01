Marlene Mattos sente dor no intestino e é internada na véspera de Ano-Novo

Marlene Mattos está internada após sentir dor intestinal Crédito: Reprodução @marlenemattos

Marlene Mattos, diretora de televisão que foi empresária de Xuxa, está internada após sentir dor intestinal, como afirmou em seu Instagram.

"Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem, com a família toda junta, amigos e Monik Macedo presente como sempre", escreveu ela. Na foto, Mattos aparece deitada em leito hospitalar.

O nome da empresária ficou em alta neste ano por causa da sua participação na série documental sobre Xuxa lançada no Globoplay. As duas estavam há anos sem se falar após rusgas do passado.