Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fez exames

Marlene Mattos sente dor no intestino e é internada na véspera de Ano-Novo

A empresária contou que precisou ser internada para realizar uma bateria de exames após indisposição intestinal
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 01 de Janeiro de 2024 às 09:14

Marlene Mattos
Marlene Mattos está internada após sentir dor intestinal Crédito: Reprodução @marlenemattos
Marlene Mattos, diretora de televisão que foi empresária de Xuxa, está internada após sentir dor intestinal, como afirmou em seu Instagram.
"Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem, com a família toda junta, amigos e Monik Macedo presente como sempre", escreveu ela. Na foto, Mattos aparece deitada em leito hospitalar.
O nome da empresária ficou em alta neste ano por causa da sua participação na série documental sobre Xuxa lançada no Globoplay. As duas estavam há anos sem se falar após rusgas do passado.
No quarto episódio do documentário, Mattos afirma que ela e Xuxa eram como um casal, só que sem sexo. "Ela não deixava ninguém chegar perto de mim e teve um momento que eu falei 'quer?'. 'Não quer. Então deixa outra pessoa pegar'", afirmou Xuxa. "Todo mundo achava que a gente tinha um caso."

Veja Também

Réveillon 2024: veja os looks dos famosos para a virada do ano

Alok deseja um 2024 de paz após um show eletrizante no P12 Guarapari

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados