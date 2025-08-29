Turismo

Pedra Menina: a joia do Caparaó de cachoeiras cristalinas, cafés especiais e bangalôs

HZ traz um roteiro completo na região baseado no programa Destinos Capixabas, da TV Gazeta

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 14:05

O Caparaó capixaba tem inúmeras belezas e atrativos naturais Crédito: Ramon Porto

O Caparaó é um dos destinos mais encantadores do Espírito Santo, com pousadas charmosas, cafés especiais, cachoeiras de águas cristalinas e o famoso Pico da Bandeira, terceiro ponto mais alto do Brasil. Para quem deseja se aventurar pela região, aqui está um roteiro imperdível, passando por Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, e Divino de São Lourenço.

A charmosa Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, reserva momentos especiais. O café, por exemplo, é uma das grandes estrelas da localidade e o Sítio do Vovô Nininho é um verdadeiro ponto de encontro para apreciadores. Ali, é possível conhecer todo o processo da produção de cafés especiais, da lavoura até a xícara, em degustações que revelam por que a região é reconhecida internacionalmente pela qualidade dos grãos.

O Sítio do Vovô Nininho é um verdadeiro ponto de encontro para apreciadores de café Crédito: Ramon Porto

Para descansar, a Pousada Casa do Lago é um refúgio encantador. Seus bangalôs cercados pela natureza e o lago da propriedade criam uma atmosfera romântica e relaxante, que faz da hospedagem uma experiência tão especial quanto os passeios. Isso sem contar com o café da manhã feito por etapas - um luxo para quem busca desacelerar.

O Caparaó capixaba tem inúmeras belezas e atrativos naturais Crédito: Ramon Porto

Para quem busca um passeio encantado e um pôr do sol inesquecível, com paisagens naturais e uma boa dose de tranquilidade, o Sítio Pedra Menina é uma opção imperdível. Localizado aos pés da imponente Pedra Menina – monumento natural que dá nome ao vilarejo – o sítio combina trilhas, cachoeiras cristalinas e uma atmosfera acolhedora, perfeita para relaxar e se reconectar com a natureza.

Aventura

Mas é no Parque Nacional do Caparaó que a aventura atinge seu ponto alto (literalmente). Com o guia Jorge, da Ecotrilhas, os visitantes podem percorrer um roteiro que passa por algumas das cachoeiras mais famosas da região: a Farofa, a do Aurélio e a Sete Pilões. O passeio inclui ainda uma visita ao Mirante do Lajão, a segunda estrada mais alta do país.

O guia Jorge Adriano faz diversos passeios pelo Parque do Caparaó Crédito: Ramon Porto

Para os que desejam estender ainda mais a imersão na natureza, a Macieira é uma excelente opção. Localizado dentro do parque, é a base ideal para quem pretende se aventurar na subida até o Pico da Bandeira, ou simplesmente deseja viver a experiência de acampar em meio às montanhas. Há estrutura de banheiros, mas não possui energia.

O Parque Nacional do Caparaó tem cachoeiras e belezas impressionantes Crédito: Ramon Porto

Entre pousadas aconchegantes, cafés premiados e cachoeiras cristalinas, o Caparaó mostra por que é um dos destinos mais especiais do Espírito Santo. Cada parada revela uma nova paisagem, um novo sabor e uma nova forma de se conectar com a simplicidade e a beleza da vida no interior.

O Pico da Bandeira é o terceiro ponto mais alto do Brasil Crédito: Cedoc/TV Gazeta

Dicas extras: reserve pelo menos 3 a 4 dias para aproveitar bem o roteiro, leve roupas leves para o dia, mas prepare-se para o frio à noite e experimente também a gastronomia local, que mistura receitas tradicionais da roça com influências italianas. E se for ao Parque, lembre-se de fazer a reserva no site oficial.

Divino de São Lourenço

Uma boa forma de finalizar o passeio é por Divino de São Lourenço. Ali, a Pousada Águas do Caparaó oferece o descanso perfeito, em meio ao verde e ao silêncio do interior. Comandado pela especialista em educação ambiental, Dalva Ringuier, o local faz limite com o Parque Nacional do Caparaó e foi transformado em Reserva Particular de Patrimônio Natural (RPPN).

O Caparaó capixaba tem inúmeras belezas e atrativos naturais Crédito: Ramon Porto

Além da pousada, o destaque também fica por conta do trabalho de recuperação, observação e soltura de aves, em especial, dos papagaios. É possível encontrar dezenas deles na propriedade. Outro atrativo são as cachoeiras, em especial a Cachoeira Alta, com cerca de 80m de queda d'água.

