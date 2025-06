Pico da Bandeira: horário de bate-volta aumenta e acaba limite de visitantes

A administração do Parque Nacional do Caparaó, que abriga o Pico da Bandeira, no extremo Sul do Espírito Santo, divulgou nesta semana alterações nas visitas durante o dia ao ponto turístico. Agora, a subida na modalidade chamada ‘bate-volta’, ou seja, entrada e saída no mesmo dia, vai ter horário estendido, sem limite máximo de visitantes. >