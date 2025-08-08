Turismo

Santa Leopoldina: roteiro une cachoeira mais bonita do ES, história e sabores

Cidade das cachoeiras, Santa Leopoldina encanta com patrimônio histórico, produção rural e experiências gastronômicas que celebram suas raízes

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 14:00

Santa Leopoldina é conhecida como a "cidade das cachoeiras" Crédito: Carlos Palito

Entre montanhas, rios e quedas d’água, Santa Leopoldina é um convite a desacelerar e mergulhar na natureza, na cultura e na gastronomia do Espírito Santo. Localizada a pouco mais de 40 km de Vitória, a cidade preserva um centro histórico encantador e guarda tesouros que vão de cachoeiras refrescantes a tradições quilombolas e italianas.

Conhecida como a “cidade das cachoeiras”, o município tem mais de 150 quedas catalogadas e oferece opções para todos os perfis de viajantes: dos que buscam tranquilidade aos que preferem experiências mais aventureiras.

Inspirado no programa Destinos Capixabas, da TV Gazeta, HZ preparou um roteiro para explorar os encantos desse destino que une beleza natural e riqueza cultural.

Existe uma pousada na cachoeira de Moxafongo Crédito: Carlos Palito

Cachoeira do Retiro: paz e conexão

Pertencente à comunidade quilombola de Retiro, a Cachoeira do Retiro é uma das joias naturais de Santa Leopoldina. Suas águas caem em um cenário cercado por mata preservada, criando um ambiente de paz e conexão com a natureza. Para fazer a visita, é cobrado o valor de R$ 10 por pessoa. Crianças até 7 anos não pagam.

O local também é uma oportunidade para conhecer a história e as tradições da comunidade quilombola que preserva, há gerações, modos de vida, saberes e costumes herdados de seus antepassados. Conversar com os moradores e entender como é feita a produção de farinha torna a experiência ainda mais rica e autêntica.

A Cachoeira do Retiro é uma das joias naturais de Santa Leopoldina Crédito: Carlos Palito

O maior produtor de gengibre do Brasil

Santa Leopoldina é o maior produtor de gengibre do Brasil, um título que enche de orgulho os agricultores e movimenta a economia local. Visitar uma propriedade produtora permite ver de perto como é feito o cultivo dessa raiz aromática, que exige cuidados específicos e muita dedicação. É uma chance de entender o trabalho por trás de um produto que chega às mesas e indústrias de diferentes partes do país.

Pelas feiras e lojinhas do centro, o gengibre se transforma em doces, pães, compotas, licores e até cervejas artesanais, encantando moradores e turistas. Seja como ingrediente de receitas tradicionais ou em criações inovadoras, ele está sempre presente e ajuda a contar a história de trabalho e resistência do município.

Santa Leopoldina é o maior produtor de gengibre do Brasil Crédito: TV Gazeta

Gastronomia é herança italiana

A imigração italiana deixou marcas profundas em Santa Leopoldina, especialmente na culinária. Restaurantes e cantinas familiares, como o Santa Sensação, preservam receitas passadas de geração em geração, com massas frescas, pizzas, calzone, entre outros sabores que remetem ao sabor da cozinha caseira italiana.

O restaurante Santa Sensação serve pizzas e outras delícias italianas Crédito: Reprodução/Instagram/@santasensacao.sl

Além da gastronomia, essa herança também se vê nos eventos culturais e no modo de vida de parte da população. Harmonizar a culinária italiana com ingredientes típicos da região, como o gengibre e produtos frescos das hortas locais, é uma experiência gastronômica única e que resume a diversidade cultural do município.

Cachoeira de Moxafongo tem águas cristalinas

Com quedas d’água cercadas de muito verde, a Cachoeira de Moxafongo foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo. O banho em suas águas cristalinas é irresistível, e o espaço oferece áreas para descanso e contemplação.

O local funciona aos sábados, domingos e feriados, de 8h30 às 17h, com entrada de R$ 20 por pessoa. O diferencial da Moxafongo é a estrutura: há pousada para quem deseja pernoitar, estacionamento, banheiros e até Wi-Fi, garantindo mais conforto para o visitante

Cachoeira de Moxafongo foi eleita como a mais bonita do Estado Crédito: Carlos Palito

Mirante do Monumento do Imigrante

O Mirante do Monumento do Imigrante é um dos pontos mais fotogênicos da cidade. Do alto, é possível avistar o traçado das ruas históricas, as montanhas e o vale que abraça Santa Leopoldina. É um local que convida à contemplação, ideal para assistir ao pôr do sol ou simplesmente registrar belas imagens da viagem.

Santa Leopoldina encanta com patrimônio histórico, produção rural e experiências gastronômicas Crédito: Carlos Palito

Este vídeo pode te interessar