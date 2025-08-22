Aracruz: trilhas marinhas, fábrica de casaca, indígenas e canoa havaiana no rio Piraquê-Açu

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 12:12
Falar de Aracruz é falar de um Espírito Santo autêntico, que mistura natureza exuberante, tradições culturais e experiências que ficam na memória. Localizada a pouco mais de uma hora de Vitória, a cidade é um convite para quem deseja explorar praias paradisíacas, mergulhar na cultura indígena e degustar a gastronomia capixaba em cenários de tirar o fôlego.
Conhecida como a praia mais bonita do Estado, a Praia de Coqueiral é destino certo para quem busca sombra, mar tranquilo e um visual de coqueiros que parecem não ter fim. A praia fica a cerca de 15 minutos do centro de Aracruz e o acesso é fácil, tanto de carro quanto de transporte local. Além de aproveitar o banho de mar, vale caminhar pela orla e curtir a atmosfera acolhedora da comunidade pesqueira.
Logo na chegada da cidade, está um dos segredos mais bem guardados do litoral capixaba: a Praia do Gramuté. Para chegar até lá é preciso encarar uma trilha leve, mas o esforço compensa. O cenário é de piscinas naturais que se formam na maré baixa, perfeitas para mergulhar e relaxar em meio à natureza praticamente intocada.
Outro atrativo imperdível é a Trilha Marinha do ICMBio, realizada na Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi. Durante o percurso guiado, é possível conhecer de perto a vida marinha local, observando espécies como lesmas-do-mar, ouriços, serpentes marinhas, arraias e diversos peixes.
A atividade, que é realizada pelo próprio neto do Augusto Ruschi, Gabriel Ruschi, precisa ser agendada com antecedência e combina aprendizado, contato direto com a natureza e uma boa dose de aventura.
Aracruz também guarda experiências culturais marcantes. Uma delas é a visita ao Instituto Nós Mulheres, que mantém viva a tradição da casaca, instrumento típico do congo capixaba. O espaço oferece oficinas, explicações sobre o universo do congo e ainda a possibilidade de levar para casa uma casaca artesanal.
Outro ponto que reforça a identidade da cidade é a aldeia temática indígena, construída originalmente para um filme e hoje utilizada pelos povos tupis e guaranis da região para compartilhar sua cultura com os visitantes. É uma oportunidade única de mergulhar nas tradições e histórias dos primeiros habitantes do Brasil.
Para os amantes de esporte e contemplação, nada se compara ao passeio de canoa havaiana pelo Rio Piraquê-Açu. A experiência, realizada pelo Va'a Canoeiros, pode ser feita ao nascer do sol, quando o encontro do rio com o mar cria um espetáculo de cores. O trajeto inclui paradas para banho, a descoberta do manguezal e até a chance de avistar botos que habitam a região.
Na hora de fazer uma pausa, a dica é o Cafezim da Vila. O espaço rústico conquista pelo clima acolhedor e pelo cardápio cheio de delícias, como o famoso pastel de angu, acompanhado de cafés especiais.
Para fechar o roteiro, a hospedagem na Pousada Vila Nora garante conforto e charme. Os quartos têm minicozinhas e decoração temática, além de café da manhã servido no quarto. Tudo isso cercado pela natureza, perfeita para desacelerar e se sentir em casa.
