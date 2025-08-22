Editorias do Site
Aracruz: trilhas marinhas, fábrica de casaca, indígenas e canoa havaiana no rio Piraquê-Açu

Da praia mais bonita do Espírito Santo a cultura indígena, município reúne natureza, história e sabores; veja roteiro

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de agosto de 2025 às 12:12

Aracruz conta com praias de tirar o fôlego
Aracruz conta com praias de tirar o fôlego Crédito: Samy Ferreira

Falar de Aracruz é falar de um Espírito Santo autêntico, que mistura natureza exuberante, tradições culturais e experiências que ficam na memória. Localizada a pouco mais de uma hora de Vitória, a cidade é um convite para quem deseja explorar praias paradisíacas, mergulhar na cultura indígena e degustar a gastronomia capixaba em cenários de tirar o fôlego.

Praia de Coqueiral: a mais bonita do ES

Conhecida como a praia mais bonita do Estado, a Praia de Coqueiral é destino certo para quem busca sombra, mar tranquilo e um visual de coqueiros que parecem não ter fim. A praia fica a cerca de 15 minutos do centro de Aracruz e o acesso é fácil, tanto de carro quanto de transporte local. Além de aproveitar o banho de mar, vale caminhar pela orla e curtir a atmosfera acolhedora da comunidade pesqueira.

A praia de Coqueiral foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo
A praia de Coqueiral foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo Crédito: Samy Ferreira

Praia do Gramuté: paraíso escondido

Logo na chegada da cidade, está um dos segredos mais bem guardados do litoral capixaba: a Praia do Gramuté. Para chegar até lá é preciso encarar uma trilha leve, mas o esforço compensa. O cenário é de piscinas naturais que se formam na maré baixa, perfeitas para mergulhar e relaxar em meio à natureza praticamente intocada.

Praia de Gramuté, em Aracruz
Praia de Gramuté, em Aracruz Crédito: Rogério Sarmengui

Trilha marinha na Estação Augusto Ruschi

Outro atrativo imperdível é a Trilha Marinha do ICMBio, realizada na Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi. Durante o percurso guiado, é possível conhecer de perto a vida marinha local, observando espécies como lesmas-do-mar, ouriços, serpentes marinhas, arraias e diversos peixes.

Um atrativo imperdível é a Trilha Marinha do ICMBio, realizada na Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi
Um atrativo imperdível é a Trilha Marinha do ICMBio, realizada na Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi Crédito: Samy Ferreira

A atividade, que é realizada pelo próprio neto do Augusto Ruschi, Gabriel Ruschi, precisa ser agendada com antecedência e combina aprendizado, contato direto com a natureza e uma boa dose de aventura.

Casaca e indígenas

Aracruz também guarda experiências culturais marcantes. Uma delas é a visita ao Instituto Nós Mulheres, que mantém viva a tradição da casaca, instrumento típico do congo capixaba. O espaço oferece oficinas, explicações sobre o universo do congo e ainda a possibilidade de levar para casa uma casaca artesanal.

O Instituto Nós Mulheres tem uma fábrica de casacas
O Instituto Nós Mulheres tem uma fábrica de casacas Crédito: Samy Ferreira

Outro ponto que reforça a identidade da cidade é a aldeia temática indígena, construída originalmente para um filme e hoje utilizada pelos povos tupis e guaranis da região para compartilhar sua cultura com os visitantes. É uma oportunidade única de mergulhar nas tradições e histórias dos primeiros habitantes do Brasil.

Os indígenas de Aracruz mostram um pouco da cultura para os turistas
Os indígenas de Aracruz mostram um pouco da cultura para os turistas Crédito: Samy Ferreira

Passeio de canoa havaiana no Rio Piraquê-Açu

Para os amantes de esporte e contemplação, nada se compara ao passeio de canoa havaiana pelo Rio Piraquê-Açu. A experiência, realizada pelo Va'a Canoeiros, pode ser feita ao nascer do sol, quando o encontro do rio com o mar cria um espetáculo de cores. O trajeto inclui paradas para banho, a descoberta do manguezal e até a chance de avistar botos que habitam a região.

O passeio de canoa havaiana entre o mar e o rio piraquê-açu é uma ótima pedida
O passeio de canoa havaiana entre o mar e o rio piraquê-açu é uma ótima pedida Crédito: Samy Ferreira

Sabores e hospedagem

Na hora de fazer uma pausa, a dica é o Cafezim da Vila. O espaço rústico conquista pelo clima acolhedor e pelo cardápio cheio de delícias, como o famoso pastel de angu, acompanhado de cafés especiais.

Para fechar o roteiro, a hospedagem na Pousada Vila Nora garante conforto e charme. Os quartos têm minicozinhas e decoração temática, além de café da manhã servido no quarto. Tudo isso cercado pela natureza, perfeita para desacelerar e se sentir em casa.

A pousada Vila Nora é um charme em Santa Cruz
A pousada Vila Nora é um charme em Santa Cruz Crédito: Samy Ferreira

Temporada de Destinos Capixabas na TV Gazeta

A nova temporada do programa Destinos Capixabas está no ar todos os sábados, às 8h30, na TV Gazeta. Sob o comando do jornalista Felipe Khoury, a atração leva o telespectador a diferentes localidades do Espírito Santo, revelando paisagens deslumbrantes, experiências de aventura, histórias marcantes e curiosidades que ajudam a compreender a identidade e a riqueza cultural de cada destino visitado.

Aracruz é destino de natureza, cultura e gastronomia

Aracruz foi um dos episódios do programa Destinos Capixabas por Samy Ferreira
Um atrativo imperdível é a Trilha Marinha do ICMBio, realizada na Estação Biologia Marinha Augusto Ruschi por Samy Ferreira
A praia de Coqueiral foi eleita como a mais bonita do Espírito Santo por Samy Ferreira
Os indígenas de Aracruz mostram um pouco da cultura para os turistas por Samy Ferreira
A pousada Vila Nora é um charme em Santa Cruz por Samy Ferreira
Aracruz surpreende pelas belezas naturais por Samy Ferreira
O Instituto Nós Mulheres tem uma fábrica de casacas por Samy Ferreira
Os indígenas são parte da tradição de Aracruz por Samy Ferreira
Aracruz conta com praias de tirar o fôlego por Samy Ferreira
O passeio de canoa havaiana entre o mar e o rio piraquê-açu é uma ótima pedida por Samy Ferreira
Vany faz parte do Instituto Nós Mulheres por Samy Ferreira
