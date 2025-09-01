Turnê

Sorriso Maroto volta ao ES em setembro e relembra show de 2024: "Emocionante"

Em entrevista ao HZ, o guitarrista Sérgio Jr. contou momentos marcantes em Vitória e promete um show inesquecível no Kleber Andrade

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:21

Sorriso Maroto anuncia fim da turnê “As Antigas” Crédito: Tulio Barros

O Espírito Santo tem um encontro marcado com um dos maiores nomes do pagode. O Sorriso Maroto desembarca no Estado no dia 20 de setembro, para um show no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, com a turnê “Sorriso Maroto – As Antigas”. E antes do grande dia chegar, HZ conversou com o guitarrista Sérgio Jr.

No bate papo, o músico falou sobre a importância do projeto, que revisita sucessos que marcaram a trajetória do grupo, como “Me Olha nos Olhos”, “Futuro Prometido”, “Ela” e “Coração Deserto”.

“O Sorrisos das Antigas representa a nossa vida. É um projeto grandioso, que nasceu lá atrás, durante a pandemia, quando fizemos uma live revisitando nossas músicas antigas. Foi um enorme sucesso, e daí veio a ideia de transformar em turnê. A gente datou esse show de 1997 a 2016, é o repertório que conta nossa história musical. São quatro horas de apresentação carregadas de emoção, porque cada canção tem uma memória afetiva”, disse.

Grupo Sorriso Maroto se apresenta no ES no dia 20 de setembro Crédito: Fábio Rocha / Globo

Sérgio também relembrou o show da turnê em Vitória, em 2024, na Praça do Papa, marcado por um temporal que caiu durante toda a apresentação. E mesmo sob a má condição do tempo, o músico revelou que foi um dos momentos mais emocionantes de toda a turnê.

“Quem esteve lá vai lembrar. Foi uma chuva forte, pesada, que durou o show inteiro. Os instrumentos molharam, alguns pedais queimaram, mas a gente seguiu porque a Defesa Civil e os engenheiros garantiram que estava seguro. Abriram os portões para quem quisesse ir embora, mas ninguém foi embora. Ficamos quatro horas embaixo d’água, cantando junto, nós e o público, na mesma energia”.

Entre tantas músicas revisitadas no projeto, Sérgio contou qual é a que mais mexe com ele: “O momento mais marcante para mim é logo no início, quando tocamos 'Ainda Gosto de Você'. Foi nossa primeira música a ficar conhecida no Brasil, a primeira a ganhar o público. Toda vez que a gente toca, eu volto no tempo”.

“Lembro dos primeiros shows em Vitória, Cariacica, cidades onde o público ainda nem sabia direito quem éramos, mas já cantava aquela música. Hoje, quando revisitamos nesse formato das Antigas, é impossível não se emocionar. É muito forte”.

Sorriso Maroto desembarca em Vitória com turnê em setembro Crédito: Reprodução/Instagram/@sorrisomaroto

O projeto nasceu como comemoração dos 25 anos de banda e deveria durar apenas um ano. Mas o sucesso foi tão grande que se estendeu por três temporadas, passando por mais de 35 cidades, incluindo uma edição em Lisboa, Portugal. Agora, chega ao fim.

“Era para ser só um projeto comemorativo, mas o público pediu e a gente continuou. Decidimos encerrar em alta, enquanto está lindo e cheio de energia boa. Vai deixar saudades, e isso é maravilhoso, porque mostra que foi especial durante todo o tempo que durou”.

