Começa venda de ingressos para show do Sorriso Maroto no ES; veja valores

Turnê “Sorriso Maroto - As Antigas” chega ao Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 20 de setembro

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 12 de junho de 2025 às 13:15

Sorriso Maroto anuncia fim da turnê “As Antigas” Crédito: Tulio Barros

Depois de três anos encantando fãs em todo o Brasil com a turnê nostálgica “Sorriso Maroto - As Antigas”, a banda anunciou que o projeto chegará ao fim em 2025. E os capixabas terão a chance de se despedir desse show especial no dia 20 de setembro, no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica. >

Vitória será a nona cidade do país a receber essa reta final da turnê, que estreou em Fortaleza no último dia 19 de abril. Os ingressos para o show na capital capixaba variam entre R$ 50 (meia, arquibancada) e R$ 640 (open, inteira), disponíveis no site ingresse.com.>

"Tem sido mágico viajar o Brasil com o ‘As Antigas’. Era para ser uma celebração pontual e acabou se tornando uma jornada de três anos. Mas, a partir de dezembro, cada apresentação será a última em sua respectiva cidade. Não haverá mais um ‘ano que vem’ para esse show. Vai ser despedida mesmo”, completa.>

Criada para comemorar os 25 anos de carreira do grupo, a turnê se transformou em um fenômeno. Desde o seu início, já foram 36 edições em 17 cidades, com mais de 800 mil pessoas e 350 horas de música ao vivo, relembrando os maiores sucessos que marcaram a trajetória do Sorriso Maroto.>

>

Serviço

Sorriso Maroto “As Antigas” - Vitória

Data: 20 de setembro, (sábado)

20 de setembro, (sábado) Local: Estádio Kleber Andrade: Endereço: R. Rio Branco - Rio Branco, Cariacica – ES

Estádio Kleber Andrade: Endereço: R. Rio Branco - Rio Branco, Cariacica – ES Ingressos: entre R$ 50 (meia, arquibancada) e R$ 640 (inteira, open), pelo site ingresse.com

entre R$ 50 (meia, arquibancada) e R$ 640 (inteira, open), pelo site ingresse.com Classificação: 18 anos >

