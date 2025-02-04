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Sorriso Maroto traz novamente turnê "As Antigas" para o Espírito Santo

Projeto, que já conta com 35 edições, segue encantando o público por onde passa. Grupo de pagode anunciou 19 datas para 2025
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 10:32

Sorriso Maroto desembarca em Vitória com turnê em setembro
Sorriso Maroto desembarca em Vitória com turnê em setembro Crédito: Reprodução/Instagram/@sorrisomaroto
Os fãs capixabas do grupo Sorriso Maroto já podem comemorar! A banda anunciou novas datas para a turnê "Sorriso Maroto - As Antigas", e Vitória está na rota. O grupo se apresenta na capital do Espírito Santo no dia 20 de setembro, prometendo um show repleto de emoção e sucessos marcantes.
O projeto, que já conta com 35 edições, segue encantando o público por onde passa. Ao longo de 2025, Sorriso Maroto levará sua turnê para 18 cidades diferentes, como Rio de Janeiro e Belém, incluindo um show internacional em Lisboa, em Portugal.
Com um repertório recheado de hits, a turnê traz músicas que marcaram a história do grupo, como "Me Olha nos Olhos", "Futuro Prometido", "Ela" e "Coração Deserto", levando o melhor do pagode romântico aos fãs.
Vale lembrar que em 2024, o grupo já passou por Vitória com uma apresentação especial na Praça do Papa, reunindo milhares de admiradores. Agora, a expectativa é de mais um grande show, repleto de energia e nostalgia.
Os ingressos para as apresentações da turnê "Sorriso Maroto - As Antigas" serão disponibilizados em breve. Os fãs podem acompanhar as redes sociais do grupo para mais informações sobre vendas e locais dos shows.
Sorriso Maroto desembarca em Vitória com turnê em setembro
Sorriso Maroto desembarca em Vitória com turnê em setembro Crédito: Reprodução/Instagram/@sorrisomaroto

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