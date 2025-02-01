Vote e escolha quem deve ser a Garota do Samba 2025

Candidatas à Garota do Samba 2025 Crédito: Rede Gazeta

VOTAÇÃO ENCERRADA

A partir de agora, o público tem a chance de decidir quem será coroada como a Garota do Samba 2025, um concurso que celebra a força, a tradição e o talento feminino no carnaval capixaba. A enquete estará disponível até o dia 11 de fevereiro, às 23h59, e o resultado das três finalistas será divulgado no dia 12 de fevereiro.

Agora, cabe ao público escolher quem melhor representa a magia do carnaval. A votação, aberta no site do HZ, permite que cada pessoa vote quantas vezes quiser, desde que respeite o intervalo de uma hora entre um voto e outro. A grande final acontecerá em 14 de fevereiro, uma sexta-feira, no tradicional Gordinho do Sambão, em Vitória. A vencedora será coroada em uma grande festa e receberá o prêmio equivalente ao valor de R$ 10 mil.

VOTAÇÃO ENCERRADA

Confira o vídeo de apresentação de cada candidata, que está em ordem alfabética.

Amanda Virgílio - Mocidade Unida da Glória (MUG)

Iasmmyn Sales - Novo Império

Keile Gomes - Imperatriz do Forte

Layna Ferreira - Chegou O Que Faltava

Maria Eduarda Gomes - Unidos da Piedade

Pamela Silva - Independente de Boa Vista

Vaneza Costa - Unidos de Jucutuquara