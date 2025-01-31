Garota do Samba 2025 será anunciada em festa no Gordinho Sambão

Pontal do Ipiranga recebe hoje (sexta) e amanhã (sábado) o 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante, que conta com o patrocínio master da Petrobras. A caravana está percorrendo as regiões Metropolitana, Norte e Sul do Espírito Santo até dia 15 fevereiro e toda a programação é gratuita. Na sala de cinema a céu aberto, com direito até a tapete vermelho, o público vai assistir a animação Tarsilinha, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, sobre uma das maiores artistas plásticas do Brasil, Tarsila do Amaral. No sábado, após a exibição, vai rolar música com o show do cantor Thi. O público ainda concorrerá a duas bicicletas que serão sorteadas após a exibição, uma em cada dia de evento.