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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Garota do Samba 2025 será anunciada em festa no Gordinho Sambão

Publicado em
31 jan 2025 às 03:00
Candidatas à Garota do Samba 2025
Candidatas à Garota do Samba 2025 serão convidadas para a festa de premiação no dia 14 de fevereiro, no Gordinho Sambão, em Vitória Crédito: Rede Gazeta
Garota do Samba 2025 será coroada com festa no dia 14 de fevereiro, no Gordinho Sambão, que fica do ladinho do Sambão do Povo, em Vitória.
Gordinho Sambão
Gordinho Sambão Crédito: @gordinhosambao
As sete candidatas que concorrem ao título serão convidadas para a premiação e as três mais votadas subirão ao palco para o anúncio da grande ganhadora do concurso Garota do Samba. Com samba no pé, beleza e carisma, elas disputam o prêmio de R$ 10 mil. A votação começa neste sábado (01º), no site HZ.  

FESTA

Ricardo Gava, Edvard Nacur, Juliana Leão, Thiago Setubal
Ricardo Gava, Edvard Nacur, Juliana Leão, Thiago Setubal: na celebração dos Melhores de 2024 da RE/MAX ES,  no Hotel Senac Ilha do Boi Crédito: Cacá Lima

Cinema na praia

Pontal do Ipiranga recebe hoje (sexta) e amanhã (sábado) o 31º Festival de Cinema de Vitória Itinerante, que conta com o patrocínio master da Petrobras. A caravana está percorrendo as regiões Metropolitana, Norte e Sul do Espírito Santo até dia 15 fevereiro e toda a programação é gratuita. Na sala de cinema a céu aberto, com direito até a tapete vermelho, o público vai assistir a animação Tarsilinha, de Célia Catunda e Kiko Mistrorigo, sobre uma das maiores artistas plásticas do Brasil, Tarsila do Amaral. No sábado, após a exibição, vai rolar música com o show do cantor Thi. O público ainda concorrerá a duas bicicletas que serão sorteadas após a exibição, uma em cada dia de evento.

Tendência fitness

A educadora física Catiane Almeida destaca que a personalização dos treinos, aliada ao uso de tecnologia, será a grande tendência fitness para 2025. Segundo dados do American College of Sports Medicine (ACSM), ferramentas como wearables, biomarcadores de saúde e aplicativos inteligentes estão entre as principais apostas do setor, mas seu diferencial está na interpretação feita por profissionais qualificados. "A tecnologia oferece dados valiosos, mas é o educador físico quem ajusta os treinos às necessidades e metas de cada aluno, garantindo segurança e eficiência nos resultados", afirma Catiane.

Boom Rap Festival 2025

O maior festival capixaba de rap está de volta! A energia contagiante e as melodias do Boom Rap Festival, vão embalar o palco do estádio Kléber Andrade, em Cariacica, no dia 7 de junho. Para a segunda edição, uma certeza: quem curte o que há de melhor no rap/trap terá um dia inesquecível. A abertura da venda de ingressos acontece na próxima quarta-feira, dia 5 de fevereiro.

EM COLATINA

Camila Lovo, Marina Torezani, Diacia Silva, Huannya Reis, Aline Soares, Wender Gasparasso
Camila Lovo, Marina Torezani, Diacia Silva, Huannya Reis, Aline Soares, Wender Gasparasso lançaram a nova collab da Goglass, em um jantar para convidados vip, em Colatina. Crédito: Bruno Barreto

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