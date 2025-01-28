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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Patrícia Castro celebra 50 anos com festa em Guarapari

Publicado em
28 jan 2025 às 00:00
Patricia Brotto Castro
Patricia  Castro celebrou  50 verões no sábado (25), na Bacutia, em Guarapari  Crédito: Camilla Baptistin

Viva, Pat!

Querida de RR, Patrícia Castro celebrou 50 verões neste sábado (25) com sunset party em sua casa no Alto da Bacutia, em Guarapari. O catering ficou a cargo do Buffet Lorran. Mel Pitanga assinou a decoração do cenário da festa. André Pontes e a banda de Alan Venturim ferveram a pista. O bolo foi de Regina Meynard e os doces by Leninha Moreira. A assesoria foi de Roberta Girelli. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

PARABÉNS PRA VOCÊ!

O aniversariante Max da Mata e sua Brenda Riva
O aniversariante Max da Mata e sua Brenda Riva: celebrando 50 anos com jantar no Domus Italica, em Vila Velha Crédito: Vitor Carvalho

MODA

Gigi Nitz e Ana Clark
Gigi Nitz e Ana Clark: em noite de moda na Praia do Canto Crédito: Divulgação

Arte e solidariedade

No dia 12 de fevereiro de 2025, às 19h30, o Soeta Restaurante, recebe o evento beneficente ARTE EDUCAÇÃO 2025, promovido pela Matias Brotas Arte Contemporânea em parceria com o Instituto Ponte. Unindo arte contemporânea e filantropia, a noite contará com um jantar mediterrâneo e a exibição de uma série inédita do artista Heberth Sobral. Parte da renda arrecadada será revertida para o Instituto Ponte, que tem o proprósito de ser a ponte para ascensão social em uma geração, por meio da educação de qualidade para jovens em vulnerabilidade social.

Aniversário

Especializada em Odontologia integrada e digital, a cirurgiã-dentista Larissa Pavesi comemora os 10 anos de sua clínica em Campo Grande, Cariacica e recebe nesta quinta-feira (30), pacientes, amigos e familiares para celebrar a década de sucesso.

Estilo resort

O diretor executivo da Città, Roberto Puppim, aproveitou o período de férias e visitou o Carmel Taíba Exclusive Resort, em Taíba, Ceará. Por lá, ele pôde conferir de perto o trabalho do arquiteto João Armentano que fez todo o projeto de interiores do resort. “O estilo de Armentano do conceito "High End/Low Key", de ambientes cleans, naturais e sofisticado estão presentes no local e foi inspirador ver de perto o que estamos propondo para o nosso projeto na Praia da Costa, o Arti Design Living, em que Armentano também é o responsável”. 

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