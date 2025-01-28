Patrícia Castro celebra 50 anos com festa em Guarapari

O diretor executivo da Città, Roberto Puppim, aproveitou o período de férias e visitou o Carmel Taíba Exclusive Resort, em Taíba, Ceará. Por lá, ele pôde conferir de perto o trabalho do arquiteto João Armentano que fez todo o projeto de interiores do resort. “O estilo de Armentano do conceito "High End/Low Key", de ambientes cleans, naturais e sofisticado estão presentes no local e foi inspirador ver de perto o que estamos propondo para o nosso projeto na Praia da Costa, o Arti Design Living, em que Armentano também é o responsável”.