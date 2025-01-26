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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

"Vamos resgatar a função social da OAB-ES", diz a presidente Érica Neves

Publicado em
26 jan 2025 às 00:00
Renata Rasseli entrevista Erica Neves, presidente eleita da OAB-ES
A colunista Renata Rasseli entrevista Erica Neves, a primeira mulher presidente da OAB-ES Crédito: Vitor Jubini
Érica Neves é a primeira mulher a presidir a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Espírito Santo (OAB-ES) em 90 anos de história da entidade que representa a advocacia no Estado. Ela assumiu a presidência no último dia 1º de janeiro e a festa de posse está marcada para o próximo dia 11 de fevereiro. 
Graduada em Direito pela Ufes e especialista em Direito do Estado e Direito do Consumidor, foi diretora da Associação Brasileira de Advogados (ABA) no Espírito Santo e em 2021  foi a mulher mais votada na eleição da OAB-ES. Cconvidada do RR Entrevista deste domingo (26), Érica vai comandar a Ordem no triênio 2025-2027. "Queremos resgatar a função da Ordem, apoiar novos advogados na era da IA  e articular melhorias com o Poder Judiciário e a Administração Pública, sempre em prol da valorização e do fortalecimento da classe". 
Defensora ativa das prerrogativas da advocacia, foi Secretária Geral Adjunta da OAB-ES (2016-2018), Presidente da Comissão de Fiscalização e Propaganda (2016-17) e membro da Comissão Nacional do Direito do Agronegócio (2016-18). Implementou o Termo de Ajustamento de Conduta para orientar advogados. 
Nos últimos anos, percorreu todas as regiões do Estado, ouvindo advogados e entendendo a realidade de cada subseção para apresentar seu plano de propostas. Criou o projeto "Desvendando o Jogo", para apresentar cases de empreendedorismo no Direito para jovens advogados, e apresentou à presidência do TJ-ES uma série de demandas da classe.

Érica Neves é a presidente da OAB-ES

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