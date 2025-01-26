"Vamos resgatar a função social da OAB-ES", diz a presidente Érica Neves

Graduada em Direito pela Ufes e especialista em Direito do Estado e Direito do Consumidor, foi diretora da Associação Brasileira de Advogados (ABA) no Espírito Santo e em 2021 foi a mulher mais votada na eleição da OAB-ES. Cconvidada do RR Entrevista deste domingo (26), Érica vai comandar a Ordem no triênio 2025-2027. "Queremos resgatar a função da Ordem, apoiar novos advogados na era da IA e articular melhorias com o Poder Judiciário e a Administração Pública, sempre em prol da valorização e do fortalecimento da classe".
Defensora ativa das prerrogativas da advocacia, foi Secretária Geral Adjunta da OAB-ES (2016-2018), Presidente da Comissão de Fiscalização e Propaganda (2016-17) e membro da Comissão Nacional do Direito do Agronegócio (2016-18). Implementou o Termo de Ajustamento de Conduta para orientar advogados.
Nos últimos anos, percorreu todas as regiões do Estado, ouvindo advogados e entendendo a realidade de cada subseção para apresentar seu plano de propostas. Criou o projeto "Desvendando o Jogo", para apresentar cases de empreendedorismo no Direito para jovens advogados, e apresentou à presidência do TJ-ES uma série de demandas da classe.