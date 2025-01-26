"Vamos resgatar a função social da OAB-ES", diz a presidente Érica Neves

Graduada em Direito pela Ufes e especialista em Direito do Estado e Direito do Consumidor, foi diretora da Associação Brasileira de Advogados (ABA) no Espírito Santo e em 2021 foi a mulher mais votada na eleição da OAB-ES. Cconvidada do RR Entrevista deste domingo (26), Érica vai comandar a Ordem no triênio 2025-2027. "Queremos resgatar a função da Ordem, apoiar novos advogados na era da IA e articular melhorias com o Poder Judiciário e a Administração Pública, sempre em prol da valorização e do fortalecimento da classe".