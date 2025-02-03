Thalita Zampirolli usa fantasia com 28 mil cristais em ensaio técnico no Sambão

Thalita Zampirolli, rainha de bateria da Chegou o Que Faltava, no ensaio técnico Crédito: Moreno Maciel/Palmer Assessoria

A atriz e empresária Thalita Zampirolli está no Brasil e, na noite do último sábado (1º), participou do ensaio técnico no Sambão do Povo da Chegou o Que Faltava, escola que será rainha de bateria.

Batizada de “Ouro de Vitória”, a fantasia de Thalita era composta por um body com nada mais, nada menos que 28 mil cristais Swarovski dourados, além de franjas de pedrarias nos ombros e punhos, um costeiro doutado e uma tiara também cheia de cristais.

“Venho representando a riqueza da minha escola. E não falo de dinheiro em espécie, mas da riqueza da minha comunidade — amada, aguerrida, feliz e que faz de tudo para colocar o nome da nossa escola no topo do carnaval capixaba. Essa homenagem é para a minha comunidade, a maior riqueza que temos aqui”, declarou.

Thalita, que em 2024 desfilou pela Unidos de Padre Miguel, no Carnaval do Rio, e em 2023 pela Boa Vista, também deu detalhes da preparação para desfilar pela Chegou, no dia 22 de fevereiro. A agremiação da região de Goiabeiras é a segunda a entrar no Sambão do Povo.

Thalita Zampirolli em ensaio técnico no Sambão do Povo