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Chegou O Que Faltava

Thalita Zampirolli usa fantasia com 28 mil cristais em ensaio técnico no Sambão

Atriz e modelo, que vive nos Estados Unidos, desembarcou no Brasil e fez o "esquenta" do Carnaval de Vitória com muito brilho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 03 de Fevereiro de 2025 às 13:42

Thalita Zampirolli, rainha de bateria da Chegou o Que Faltava, no ensaio técnico
Thalita Zampirolli, rainha de bateria da Chegou o Que Faltava, no ensaio técnico Crédito: Moreno Maciel/Palmer Assessoria
A atriz e empresária Thalita Zampirolli está no Brasil e, na noite do último sábado (1º), participou do ensaio técnico no Sambão do Povo da Chegou o Que Faltava, escola que será rainha de bateria.
Batizada de “Ouro de Vitória”, a fantasia de Thalita era composta por um body com nada mais, nada menos que 28 mil cristais Swarovski dourados, além de franjas de pedrarias nos ombros e punhos, um costeiro doutado e uma tiara também cheia de cristais.

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“Venho representando a riqueza da minha escola. E não falo de dinheiro em espécie, mas da riqueza da minha comunidade — amada, aguerrida, feliz e que faz de tudo para colocar o nome da nossa escola no topo do carnaval capixaba. Essa homenagem é para a minha comunidade, a maior riqueza que temos aqui”, declarou.

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Thalita, que em 2024 desfilou pela Unidos de Padre Miguel, no Carnaval do Rio, e em 2023 pela Boa Vista, também deu detalhes da preparação para desfilar pela Chegou, no dia 22 de fevereiro. A agremiação da região de Goiabeiras é a segunda a entrar no Sambão do Povo.

Thalita Zampirolli em ensaio técnico no Sambão do Povo

“Este ano estou mais volumosa — mais perna, mais bumbum. Quis chegar no carnaval mais gostosona, e acho que consegui! Não tem segredo: é uma boa alimentação e muito treino. Estou feliz com o que vejo no espelho, mas, acima de tudo, estou feliz porque minha saúde está perfeita e meu condicionamento físico está excelente para enfrentar essa avenida sambando e cantando do início ao fim”, completou.

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