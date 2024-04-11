Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Chegou o Que Faltava

Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da Chegou Crédito: Divulgação: Mayron Brum/ Palmer Assessoria de Comunicação

A atriz e empresária Thalita Zampirolli é a nova rainha de bateria da escola de samba Chegou o Que Faltava. A artista recebeu o convite do presidente da agremiação, Rafael Cavalieri, para brilhar à frente da bateria “Ritmo Nervoso”, dos mestres Jorginho e Alcino, nos compromissos da escola neste ano e no desfile do Carnaval de Vitória 2025.

“É com grande satisfação que anunciamos a chegada de uma estrela para abrilhantar ainda mais nossa escola. Estou feliz em dar as boas-vindas à talentosa Thalita Zampirolli, que assumirá o posto de rainha de bateria e traz consigo não apenas sua beleza estonteante, mas também sua paixão pela cultura”, disse o presidente.

Para Thalita o momento é de muita alegria e euforia por voltar a abrilhantar o carnaval capixaba. “Eu amo o Espírito Santo, foi aqui, ainda criança, que eu curti os primeiros bloquinhos de carnaval infantil, eu já me imaginava rainha de bateria, imitava a Globeleza, enchia meu corpo de tinta guache. Este convite despertou milhares de boas lembranças em mim, mexeu muito comigo. Posso desfilar em outras cidades, mas no Espírito Santo nunca posso deixar de estar”, confessou a rainha.

“A Chegou o Que Faltava está entre as maiores escolas de samba do Espírito Santo, de comunidade e família, de gente do bem e guerreira. Eu me senti lisonjeada e muito acolhida com este convite. Fiquei muito emocionada! Vou me dedicar ao máximo para retribuir o carinho e a confiança depositadas em mim”

“Quero entregar muito glamour, brilho, alegria, luxo, simpatia e samba no pé. Junto com a minha comunidade quero lutar pelo campeonato da Chegou o Que Faltava. Vamos fazer um carnaval lindo, cheio de emoção e sempre enaltecendo a nossa cultura”, contou Thalita.