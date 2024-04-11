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Cantora gospel

Novo cachorro de Isadora Pompeo é de canil do ES e avaliado em até R$ 15 mil

O cãozinho foi entregue à cantora gospel na casa dela em Campinas, São Paulo. Raça é natural da Suíça, na Europa, e conhecida por ser dócil
Ludson Nobre

Ludson Nobre

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 17:25

A cantora gospel Isadora Pompeo, de 24 anos, nacionalmente conhecida, escolheu um canil no Espírito Santo para aumentar a família com um filhote da raça Bernese Mountain Dog, que pode ser comprado por até R$ 15 mil. O cãozinho foi entregue à artista na casa dela em Campinas, São Paulo, nessa terça-feira (9).
O cachorro da raça escolhida pela artista é natural da Suíça. O Bernese chama atenção pelo tamanho e por ser dócil. O canil Berner Monaly, em Santa Teresa, é o único do Espírito Santo registrado no clube brasileiro da raça, que tem somente outros 10 registros.
A artista chegou até o canil capixaba procurando nas redes sociais, segundo o proprietário Evandro Barcelos. De acordo com ele, a cantora foi muito simpática e o recebeu muito bem na casa dela no estado paulista.
Evandro Barcelos entregando cachorro à cantora Isadora Pompeo
Evandro Barcelos entregando cachorro à cantora Isadora Pompeo Crédito: Divulgação | Canil Berner Monaly
"A Isadora chegou até mim pelo meu perfil no Instagram. Ela viu que era um trabalho diferenciado, com amor aos animais e sem exploração de cães e aí passou o Whatsapp pessoal dela e começamos a passar as informações. Assim, ela teve a confirmação de que era o local certo para adquirir o filhote dela com responsabilidade", explicou o proprietário.
O valor do cão se dá pelo diferencial na criação da raça suíça no território capixaba. Segundo Evandro, os melhores criadores estão na Europa. "Para atingir o padrão de qualidade os cães são importados e o investimento na linhagem tem um custo", explicou.
Isadora Pompeo recebendo o novo cãozinho
Isadora Pompeo recebendo o novo cãozinho Crédito: Divulgação | @canilbernermonaly

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