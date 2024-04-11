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Até maio

Exposição interativa "O Poema das Cores" chega a Cachoeiro de Itapemirim

Além da exposição, local também terá oficinas sobre animação, programação e criação de filtros para Instagram. Entrada é gratuita
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 16:55

O poemas das cores
"O Poemas das Cores" em Cachoeiro de Itapemirim Crédito: Divulgação
A Exposição "O Poemas das Cores" chega em Cachoeiro de Itapemirim. A inauguração aconteceu nesta quinta-feira (11), na Sala Levino Fanzeres, que fica anexa à Casa da Memória, no Centro do município. As visitas são gratuitas e podem ser realizadas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, até o dia 9 de maio.
 “A recepção em Santa Teresa foi muito boa, teve gente que se emocionou ao visitar. Agora, em Cachoeiro temos uma expectativa maior em relação à quantidade de público, por ser um município mais populoso e com uma grande tradição de artistas e de formação de público para a cultura”, disse a artista e designer de moda Naná Muriel, idealizadora e produtora da exposição, que é fruto de mais de 10 anos de pesquisas e realizações. Durante o tempo da exposição serão realizadas ainda oficinas sobre animação 2D e de introdução à programação e criação de filtros para Instagram
A partir de poesias autorais dela e com participação de outros artistas, o projeto "O Poema das Cores" desenvolveu um alfabeto colorido e um alfabeto sonoro, que permitem decodificar, explorar de outra maneira os versos e poemas. Cada cor representa uma letra e cada letra traz um som.
Na exposição estão presentes 20 poemas em letras, cores e sons, apresentados por meio de diversas plataformas como quadros, pintura nas paredes, impressão em tecido, papel emoldurado, acrílico, além de uma série de criações que fazem parte da pesquisa ao longo de uma década, como tecidos usados nas performances, objetos criados, músicas e até aplicativos desenvolvidos, que podem ser acessados por meio de celulares e fones disponibilizados no local.
“O Poema das Cores surge de um sonho no qual eu lia uma paisagem, literalmente, como se eu estivesse lendo um livro. Aí quando acordo, fico nessa necessidade de transformar isso numa coisa real, palpável”, conta Naná Muriel. Daí surge um processo criativo para construir um “alfabeto em cores”, que pode ser decodificado, sendo que cada letra é representada por uma cor. “Comecei a fazer o processo de pesquisa e associei cores primárias com vogais e cores secundárias com consoantes, pesquisando também a entonação das palavras e das letras”.

SERVIÇO

"O Poemas das Cores"
Visitas: De segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, entre 11 de abril e 9 de maio de 2024
Local: Sala Levino Fanzers (anexo à Casa da Memória)- Rua 25 de março, 118, Centro, Cachoeiro de Itapemirim (ES)
Telefone e Whatsapp: (27) 99961-0368
E-mail: [email protected]

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