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Trem das Onze

Demônios da Garoa é a primeira atração confirmada para o Roda de Boteco

Festival gastronômico completa 20 anos em 2024 e promete movimentar os bares e botecos da Grande Vitória de 24 de maio a 30 de junho
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 17:55

Demônios da Garoa
Demônios da Garoa é a primeira atração confirmada no Roda do Boteco Crédito: Divulgação
Em 2024, o Roda de Boteco, maior festival gastronômico do Espírito Santo, comemora 20 anos. O festival vai movimentar botecos, bares e botequeiros da Grande Vitória dos dias 24 de maio a 30 de junho. O Botecão, tradicional festa de encerramento, que reúne todos os botecos juntos, acontecerá nos dias 5 e 6 de julho e já tem primeira atração confirmada: Demônios da Garoa.
As próximas atrações do Botecão serão reveladas em breve. Já passaram pelo palco do Roda nomes como Alcione, Zeca Pagodinho, Turma do Pagode, Thiaguinho, Alexandre Pires, Jorge Aragão, Beth Carvalho, entre outros medalhões da música.

DEMÔNIOS DA GAROA

Com cerca de 80 anos de existência, o grupo paulistano Demônios da Garoa é o mais antigo do mundo no samba e chama atenção por seus aspectos únicos, uma vez que construiu um estilo próprio a partir de uma variedade de fontes culturais.
No repertório, preparam canções como "Trem das Onze", "Iracema", "Saudosa Maloca", "O Samba do Arnesto", "As Mariposas", "Tiro ao Álvaro", "Ói Nóis Aqui Trá Veiz", "Vila Esperança" e "Vai no Bexiga pra Ver" - que, juntas, prometem uma noite repleta de nostalgia, com letras e ritmos e marcaram gerações.
A formação atual do grupo conta com Sérgio Rosa (voz e afoxé), Ricardinho Rosa (voz e pandeiro), Dedé Paraizo (voz e violão 7 cordas) e Everson Pessoa (voz e violão 6 cordas).

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