Rubel traz turnê acústica para Vitória em setembro

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:00
Com show voz e violão, cantor Rubel retorna ao Espírito Santo no dia 20 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. O cantor e compositor chega à capital capixaba com a turnê solo “Beleza. Rubel e Violão”, um espetáculo intimista que coloca o instrumento como extensão de sua voz e da sua expressão artística. A apresentação integra o projeto Sesc Grandes Espetáculos.
Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 1º de setembro, a partir das 12h, no site lets.events e também na bilheteria do Sesc Glória.
O repertório da noite reúne músicas que atravessam toda a discografia do artista, incluindo faixas conhecidas do público e canções do álbum mais recente, “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”. Segundo Rubel, o título já nasce como uma frase em movimento, aberta a interpretações e capaz de provocar reflexões pessoais em quem ouve.
Com cerca de 90 minutos de duração, o show propõe uma viagem entre memórias e novas experiências, conduzida pela delicadeza das composições de Rubel. É uma oportunidade de se conectar com uma das vozes mais autênticas da música brasileira contemporânea.
Natural de Volta Redonda (RJ), Rubel é cantor, compositor e diretor, e se consolidou como um dos principais nomes da nova geração da MPB. Seu primeiro álbum, “Pearl” (2013), gravado de forma independente durante um intercâmbio nos Estados Unidos, chamou atenção com a faixa “Quando Bate Aquela Saudade”, que o projetou em nível nacional.
Em 2018, lançou “Casas”, trabalho aclamado pela crítica e indicado ao Grammy Latino, com parcerias de artistas como Emicida e Rincon Sapiência. O disco trouxe a canção “Partilhar”, que ganhou versão com Anavitória e entrou em trilhas de novelas. Além da música, Rubel também se destaca como roteirista e diretor, tendo colaborado na série Tá Tudo Certo (Disney+) e em seus próprios videoclipes.
Em 2025, lançou o álbum “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”, reafirmando sua força criativa e consolidando sua posição como um dos artistas mais inovadores da música brasileira atual.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta