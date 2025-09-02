Música

Rubel traz turnê acústica para Vitória em setembro

Em formato mais intimista, o cantor apresenta sucessos da carreira e músicas do novo álbum em show que promete emocionar o público

Publicado em 2 de setembro de 2025 às 09:00

Cantor Rubel traz turnê acústica para Vitória em setembro Crédito: Reprodução Instagram @rubelrubelrubel / foto de: @lleonardopamponet @soboutraoptica

Com show voz e violão, cantor Rubel retorna ao Espírito Santo no dia 20 de setembro, no Centro Cultural Sesc Glória, em Vitória. O cantor e compositor chega à capital capixaba com a turnê solo “Beleza. Rubel e Violão”, um espetáculo intimista que coloca o instrumento como extensão de sua voz e da sua expressão artística. A apresentação integra o projeto Sesc Grandes Espetáculos.

Os ingressos começam a ser vendidos nesta segunda-feira, 1º de setembro, a partir das 12h, no site lets.events e também na bilheteria do Sesc Glória.

O repertório da noite reúne músicas que atravessam toda a discografia do artista, incluindo faixas conhecidas do público e canções do álbum mais recente, “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”. Segundo Rubel, o título já nasce como uma frase em movimento, aberta a interpretações e capaz de provocar reflexões pessoais em quem ouve.

Com cerca de 90 minutos de duração, o show propõe uma viagem entre memórias e novas experiências, conduzida pela delicadeza das composições de Rubel. É uma oportunidade de se conectar com uma das vozes mais autênticas da música brasileira contemporânea.

Rubel se apresenta em Vitória Crédito: Reprodução Instagram @rubelrubelrubel / foto de: @lleonardopamponet @soboutraoptica

Sobre o artista

Natural de Volta Redonda (RJ), Rubel é cantor, compositor e diretor, e se consolidou como um dos principais nomes da nova geração da MPB. Seu primeiro álbum, “Pearl” (2013), gravado de forma independente durante um intercâmbio nos Estados Unidos, chamou atenção com a faixa “Quando Bate Aquela Saudade”, que o projetou em nível nacional.

Em 2018, lançou “Casas”, trabalho aclamado pela crítica e indicado ao Grammy Latino, com parcerias de artistas como Emicida e Rincon Sapiência. O disco trouxe a canção “Partilhar”, que ganhou versão com Anavitória e entrou em trilhas de novelas. Além da música, Rubel também se destaca como roteirista e diretor, tendo colaborado na série Tá Tudo Certo (Disney+) e em seus próprios videoclipes.

Em 2025, lançou o álbum “Beleza. Mas agora a gente faz o que com isso?”, reafirmando sua força criativa e consolidando sua posição como um dos artistas mais inovadores da música brasileira atual.

Programe-se

Sesc Grandes Espetáculos – Rubel

Data: 20 de setembro de 2025

20 de setembro de 2025 Horário: 20h

20h Local: Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória

Teatro Glória | Centro Cultural Sesc Glória Endereço: Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória – ES

Av. Jerônimo Monteiro, 428 – Centro, Vitória – ES Ingressos: Inteira R$ 100 | Meia-entrada R$ 50 | Comerciário (Credencial Sesc) R$ 50 | Conveniado R$ 55 | Comerciante R$ 55

Inteira R$ 100 | Meia-entrada R$ 50 | Comerciário (Credencial Sesc) R$ 50 | Conveniado R$ 55 | Comerciante R$ 55 Vendas: pelo site lets.events ou bilheteria do Sesc Glória (quarta a sábado, das 10h às 20h)

pelo site lets.events ou bilheteria do Sesc Glória (quarta a sábado, das 10h às 20h) Informações: (27) 3232-4765 | 4777 | 4773

