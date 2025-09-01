Músicas inéditas

Nova turnê de Douglas Lopes leva shows gratuitos para Serra, Anchieta e Santa Teresa

Com mais de 2 milhões de plays nas plataformas digitais, o cantor aposta em uma estética tropical, com arranjos mais pulsantes e positivos. Shows trazem músicas inéditas, hits autorais e releituras de clássicos de Erasmo Carlos

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:09

Douglas Lopes inicia turnê gratuita “Asterisco” Crédito: Fabio Prieto

O cantor e compositor Douglas Lopes inicia uma nova fase da carreira com o espetáculo “Asterisco”. O projeto, que terá entrada gratuita, vai percorrer três cidades capixabas entre os dias 5 e 7 de setembro. As apresentações marcam o lançamento de sua turnê, antecipando o próximo álbum de estúdio, previsto para 2026.

A estreia será no Centro Cultural Eliziário Rangel, na Serra, seguindo para Anchieta e Santa Teresa. Segundo Douglas, a proposta é levar ao público um concerto vibrante, com músicas inéditas, hits autorais repaginados e releituras de ícones da MPB, em um show que reforça a versatilidade do artista.

Douglas Lopes inicia turnê gratuita “Asterisco” Crédito: Fabio Prieto

“Selecionei canções já lançadas que trouxessem uma certa alegria. O que no álbum ‘A Fogueira’ (2021) existia de reflexivo e até dramático em alguns momentos e canções, se transformou em algo mais leve e ensolarado. Então é bem diferente do show anterior, que era baseado nesse disco e tinha uma pegada mais introspectiva. Uma música que ganhou nova ‘cara’ foi ‘Inadiável’ e estou adorando tocar essa versão”, conta o artista.

Um novo ciclo na carreira

Com mais de 2 milhões de plays nas plataformas digitais, o cantor aposta em uma estética tropical, com arranjos mais pulsantes e positivos. O repertório também traz sucessos já conhecidos, como “Abra as Cortinas”, “Rerigtiba”, “Pra Sorrir e Vem Voar”, além de composições inéditas.

Douglas Lopes inicia turnê gratuita “Asterisco” Crédito: Fabio Prieto

Para completar, Douglas apresenta releituras de artistas que moldaram sua trajetória, com destaque para o saudoso Erasmo Carlos, a quem homenageia no show-tributo “Douglas Canta Erasmo”, projeto que lhe rendeu a indicação a Melhor Show Ao Vivo no Prêmio da Música Capixaba 2024.

Encontros especiais no palco

Em Santa Teresa, o público terá uma experiência dupla: Douglas reúne no mesmo espetáculo o novo concerto Asterisco e o tributo Douglas Canta Erasmo, em uma performance de duas horas com participação do DJ Rastafloyd, que abre a noite com um set de música brasileira.

O artista também promete releituras de Los Hermanos, Caetano Veloso e Gilsons, conectando gerações em um show plural. Além da música, ele lança em setembro a websérie “Som do Lugar”, gravada em Anchieta, onde reside. No audiovisual, ele apresenta faixas autorais em cenários que dialogam com cada composição.

Douglas Lopes inicia turnê gratuita “Asterisco” Crédito: Fabio Prieto

Com direção musical da multi-instrumentista Heviny Moura, os três shows têm produção da Voidasterisco Produções e contam com intérprete de Libras em todas as apresentações, incluindo a de Anchieta, integrada à programação do Festival da Moqueca Capixaba.

Quem é Douglas Lopes?

Artista da nova geração da MPB, Douglas Lopes já foi indicado ao Prêmio da Música Capixaba nas categorias Melhor Artista (2022) e Melhor Show Ao Vivo (2024). Sua trajetória soma 1 álbum, 2 EPs e diversos singles, além de colaborações com nomes como DJ Marcelinho da Lua (RJ), Chico Chagas (AC), Luccas Martins (SP), Tem Amor (RJ) e Orquestra Pop Ifes.

Nos últimos anos, circulou por festivais como Domingos Martins, Alegre, Moqueca Pop, Feira dos Municípios e Arena Verão de Vitória, consolidando seu espaço na cena musical brasileira.

Programação

Serra

Quando: 05/09 (sexta-feira), às 19h

05/09 (sexta-feira), às 19h Onde: Centro Cultural Eliziário Rangel (R. Humberto de Campos, 1201 – São Diogo I)

Centro Cultural Eliziário Rangel (R. Humberto de Campos, 1201 – São Diogo I) Entrada gratuita (retirada 1h antes, sujeita à lotação)





(retirada 1h antes, sujeita à lotação) Anchieta

Quando: 06/09 (sábado), às 22h

06/09 (sábado), às 22h Onde: Festival da Moqueca Capixaba – Castelhanos

Festival da Moqueca Capixaba – Castelhanos Entrada gratuita





Santa Teresa

Quando: 07/09 (domingo), às 15h

07/09 (domingo), às 15h Onde: Rua do Lazer – Projeto Rock da Tarde (Red Rock Music Pub)

Rua do Lazer – Projeto Rock da Tarde (Red Rock Music Pub) Entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar