Nova turnê de Douglas Lopes leva shows gratuitos para Serra, Anchieta e Santa Teresa

Com mais de 2 milhões de plays nas plataformas digitais, o cantor aposta em uma estética tropical, com arranjos mais pulsantes e positivos. Shows trazem músicas inéditas, hits autorais e releituras de clássicos de Erasmo Carlos

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 10:09

Douglas Lopes inicia turnê gratuita “Asterisco”
Douglas Lopes inicia turnê gratuita "Asterisco" Crédito: Fabio Prieto

O cantor e compositor Douglas Lopes inicia uma nova fase da carreira com o espetáculo “Asterisco”. O projeto, que terá entrada gratuita, vai percorrer três cidades capixabas entre os dias 5 e 7 de setembro. As apresentações marcam o lançamento de sua turnê, antecipando o próximo álbum de estúdio, previsto para 2026.

A estreia será no Centro Cultural Eliziário Rangel, na Serra, seguindo para Anchieta e Santa Teresa. Segundo Douglas, a proposta é levar ao público um concerto vibrante, com músicas inéditas, hits autorais repaginados e releituras de ícones da MPB, em um show que reforça a versatilidade do artista.

Douglas Lopes inicia turnê gratuita “Asterisco”
Douglas Lopes inicia turnê gratuita "Asterisco" Crédito: Fabio Prieto

“Selecionei canções já lançadas que trouxessem uma certa alegria. O que no álbum ‘A Fogueira’ (2021) existia de reflexivo e até dramático em alguns momentos e canções, se transformou em algo mais leve e ensolarado. Então é bem diferente do show anterior, que era baseado nesse disco e tinha uma pegada mais introspectiva. Uma música que ganhou nova ‘cara’ foi ‘Inadiável’ e estou adorando tocar essa versão”, conta o artista.

Um novo ciclo na carreira

Com mais de 2 milhões de plays nas plataformas digitais, o cantor aposta em uma estética tropical, com arranjos mais pulsantes e positivos. O repertório também traz sucessos já conhecidos, como “Abra as Cortinas”, “Rerigtiba”, “Pra Sorrir e Vem Voar”, além de composições inéditas.

Douglas Lopes inicia turnê gratuita “Asterisco”
Douglas Lopes inicia turnê gratuita "Asterisco" Crédito: Fabio Prieto

Para completar, Douglas apresenta releituras de artistas que moldaram sua trajetória, com destaque para o saudoso Erasmo Carlos, a quem homenageia no show-tributo “Douglas Canta Erasmo”, projeto que lhe rendeu a indicação a Melhor Show Ao Vivo no Prêmio da Música Capixaba 2024.

Encontros especiais no palco

Em Santa Teresa, o público terá uma experiência dupla: Douglas reúne no mesmo espetáculo o novo concerto Asterisco e o tributo Douglas Canta Erasmo, em uma performance de duas horas com participação do DJ Rastafloyd, que abre a noite com um set de música brasileira.

O artista também promete releituras de Los Hermanos, Caetano Veloso e Gilsons, conectando gerações em um show plural. Além da música, ele lança em setembro a websérie “Som do Lugar”, gravada em Anchieta, onde reside. No audiovisual, ele apresenta faixas autorais em cenários que dialogam com cada composição.

Douglas Lopes inicia turnê gratuita “Asterisco”
Douglas Lopes inicia turnê gratuita "Asterisco" Crédito: Fabio Prieto

Com direção musical da multi-instrumentista Heviny Moura, os três shows têm produção da Voidasterisco Produções e contam com intérprete de Libras em todas as apresentações, incluindo a de Anchieta, integrada à programação do Festival da Moqueca Capixaba.

Quem é Douglas Lopes?

Artista da nova geração da MPB, Douglas Lopes já foi indicado ao Prêmio da Música Capixaba nas categorias Melhor Artista (2022) e Melhor Show Ao Vivo (2024). Sua trajetória soma 1 álbum, 2 EPs e diversos singles, além de colaborações com nomes como DJ Marcelinho da Lua (RJ), Chico Chagas (AC), Luccas Martins (SP), Tem Amor (RJ) e Orquestra Pop Ifes.

Nos últimos anos, circulou por festivais como Domingos Martins, Alegre, Moqueca Pop, Feira dos Municípios e Arena Verão de Vitória, consolidando seu espaço na cena musical brasileira.

Programação

  • Serra
  • Quando: 05/09 (sexta-feira), às 19h
  • Onde: Centro Cultural Eliziário Rangel (R. Humberto de Campos, 1201 – São Diogo I)
  • Entrada gratuita (retirada 1h antes, sujeita à lotação)

  • Anchieta
  • Quando: 06/09 (sábado), às 22h
  • Onde: Festival da Moqueca Capixaba – Castelhanos
  • Entrada gratuita

  • Santa Teresa
  • Quando: 07/09 (domingo), às 15h
  • Onde: Rua do Lazer – Projeto Rock da Tarde (Red Rock Music Pub)
  • Entrada gratuita

