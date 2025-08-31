Programação

Raul 80 anos: Vitória recebe tributo especial ao Maluco Beleza

Espetáculo foi pensado para aproximar os mais jovens do universo de Raul Seixas e, ao mesmo tempo, levar os fãs mais antigos a uma viagem nostálgica

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 31 de agosto de 2025 às 13:00

A big band mineira Filosofando Raul Seixas desembarca na capital capixaba Crédito: Paulo Valle

Se você é daqueles que não resiste quando começa um clássico de Raul Seixas, pode se preparar: no dia 5 de setembro, o Centro Cultural Sesc Glória será palco de um espetáculo que promete emocionar fãs de todas as idades. A big band mineira Filosofando Raul Seixas desembarca na capital capixaba com o show “Raul 80 Anos – Um tributo ao legado do Maluco Beleza”.

O espetáculo foi pensado para aproximar os mais jovens do universo de Raul Seixas e, ao mesmo tempo, levar os fãs mais antigos a uma viagem nostálgica por sua trajetória musical. Como não poderia deixar de ser, a promessa é de momentos cheios de energia, filosofia e, claro, muito rock’n’roll.

A proposta é celebrar a vida e a obra de um dos maiores ícones do rock brasileiro. No repertório, estão as músicas que atravessaram gerações - da fase mais contestadora às baladas cheias de poesia - sempre com espaço para aquele coro afinado (ou não) vindo da plateia.

Brincadeiras à parte, no palco, os 12 músicos da big band se unem à Orquestra Filarmônica Art Music, sob a regência do maestro Eliseu Barros, criando arranjos que vão do intimista ao explosivo.

Os ingressos já estão à venda através da plataforma Sympla. Quem optar pelo balcão paga R$ 50 (inteira) ou R$ 25 (meia-entrada), enquanto os lugares no mezanino e na plateia saem por R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia-entrada).

E para deixar o tributo ainda mais especial, o público terá a presença de Sylvio Passos, amigo pessoal de Raul, fundador do fã-clube oficial e guardião do maior acervo de itens pessoais do cantor.

Mais informações

Raul 80 Anos – Um tributo ao legado do Maluco Beleza

Data: 5 de setembro (sexta-feira)

5 de setembro (sexta-feira) Horário: 20h

20h Local: Centro Cultural Sesc Glória – Vitória

Centro Cultural Sesc Glória – Vitória Ingressos:

Balcão: R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia)

R$ 50 (inteira) | R$ 25 (meia) Mezanino e plateia: R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia)

R$ 140 (inteira) | R$ 70 (meia) Vendas: Sympla

