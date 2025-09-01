Crianças de Uganda dançam tradicional música de restaurante do ES

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:11
A alegria que costuma tomar conta no restaurante Ilha do Caranguejo, em Vitória e Vila Velha, ultrapassou fronteiras e atravessou o oceano. Um grupo de crianças de Uganda, na África, famoso nas redes sociais pelas danças coreografadas cheias de energia, fez um vídeo especial com uma música escolhida pelo restaurante.
E a repercussão emocionou clientes e seguidores no Espírito Santo. O vídeo já passou da marca de 100 mil visualizações, sendo mais de 6 mil curtidas. Inclusive, segundo Lô Motta, assessora e proprietária do restaurante, o material foi produzido em menos de 24 horas.
“Costumo acompanhar os vídeos deles, mas um em especial me emocionou muito. Eles precisam de apoio, e quando repostei esse conteúdo, acabamos criando uma conexão: logo depois, eles entraram em contato comigo”, conta.
As crianças ugandenses já são conhecidas por representarem com dança músicas de artistas do todo planeta, inclusive daqui do Espírito Santo. O cantor Alemão do Forró teve a faixa “Fica Amor” interpretada duas vezes pelo grupo, uma em 2023 e outra em maio deste ano.
Quem também caiu no gosto das crianças foi a cantora Lilian Lomeu, que recebeu um vídeo de aniversário com a sua música “Acelera Aê”. A postagem foi feita em janeiro deste ano, através da página Cheeza Afrikana Foundation. Na legenda, eles ainda escreveram “feliz aniversário” para a cantora capixaba.
Além da novidade nas redes, a própria equipe do Ilha do Caranguejo reflete esse espírito de diversidade e acolhimento. “Temos cerca de 15 funcionários da África, e ter diferentes culturas no nosso time é algo muito especial”, destacou a empresária.
Animada com o resultado, a direção do restaurante já confirmou que novos conteúdos estão sendo preparados. “Vai ter mais um vídeo nesta semana. É uma forma de trazer visibilidade para eles e também para nossa equipe”, completou.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta