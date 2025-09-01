Internet

Crianças de Uganda dançam tradicional música de restaurante do ES

Crianças ugandenses já são conhecidas por representarem com dança músicas de artistas do todo planeta, inclusive daqui do Espírito Santo

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 16:11

A alegria que costuma tomar conta no restaurante Ilha do Caranguejo, em Vitória e Vila Velha, ultrapassou fronteiras e atravessou o oceano. Um grupo de crianças de Uganda, na África, famoso nas redes sociais pelas danças coreografadas cheias de energia, fez um vídeo especial com uma música escolhida pelo restaurante.

E a repercussão emocionou clientes e seguidores no Espírito Santo. O vídeo já passou da marca de 100 mil visualizações, sendo mais de 6 mil curtidas. Inclusive, segundo Lô Motta, assessora e proprietária do restaurante, o material foi produzido em menos de 24 horas.

“Costumo acompanhar os vídeos deles, mas um em especial me emocionou muito. Eles precisam de apoio, e quando repostei esse conteúdo, acabamos criando uma conexão: logo depois, eles entraram em contato comigo”, conta.

Crianças de Uganda dançam tradicional música de restaurante capixaba Crédito: Reprodução/Instagram/@hyperskidsafrica

Artistas do ES

As crianças ugandenses já são conhecidas por representarem com dança músicas de artistas do todo planeta, inclusive daqui do Espírito Santo. O cantor Alemão do Forró teve a faixa “Fica Amor” interpretada duas vezes pelo grupo, uma em 2023 e outra em maio deste ano.

Quem também caiu no gosto das crianças foi a cantora Lilian Lomeu, que recebeu um vídeo de aniversário com a sua música “Acelera Aê”. A postagem foi feita em janeiro deste ano, através da página Cheeza Afrikana Foundation. Na legenda, eles ainda escreveram “feliz aniversário” para a cantora capixaba.

Além da novidade nas redes, a própria equipe do Ilha do Caranguejo reflete esse espírito de diversidade e acolhimento. “Temos cerca de 15 funcionários da África, e ter diferentes culturas no nosso time é algo muito especial”, destacou a empresária.

Animada com o resultado, a direção do restaurante já confirmou que novos conteúdos estão sendo preparados. “Vai ter mais um vídeo nesta semana. É uma forma de trazer visibilidade para eles e também para nossa equipe”, completou.

