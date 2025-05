Do ES para o mundo

Crianças de Uganda viralizam no Instagram com música do Alemão do Forró

“Fica Amor” volta a viralizar com crianças africanas. Com 1,4 milhão de views, o vídeo reforça o sucesso internacional da música capixaba

Publicado em 26 de maio de 2025 às 17:57

A canção “Fica Amor”, do cantor capixaba Alemão do Forró, ultrapassou fronteiras e chegou ao coração do continente africano. O grupo Masaka Kids Africana, formado por crianças de Uganda, gravou um vídeo dançando e interpretando a música com alegria contagiante. A publicação, feita no Instagram, já ultrapassa 1,4 milhão de visualizações, encantando seguidores do mundo inteiro. >

Nos comentários, o próprio Alemão do Forró reagiu: “Ficou lindo o vídeo!! muito obrigado. Que Deus abençoe essas crianças e que essa alegria se espalhe por toda Terra. Um abraço do Brasil”>

Em entrevista à HZ, Alemão do Forró contou que ficou profundamente emocionado ao ver sua música ultrapassando fronteiras. >

Olha, é uma emoção que nem cabe no peito! Impossível descrever o que sinto… ver a nossa música, que nasceu com tanto amor aqui no Espírito Santo, ecoar tão longe e sendo dançada com tanta verdade e felicidade por crianças do outro lado do mundo… É surreal!

O cantor afirmou se sentir honrado, grato e realizado com a repercussão. Para ele, o momento é a prova de que a música não tem fronteiras nem idioma, e que fala diretamente ao coração. “Saber que ‘Fica Amor’ chegou tão longe, tocando vidas, é um dos maiores presentes que já recebi na minha trajetória. É um encontro de culturas, de histórias, de sonhos. Que a alegria dessas crianças se espalhe pelo mundo inteiro, valeeeeu!”, celebrou.>

Quem são os Masaka Kids Africana?

O grupo Masaka Kids Africana é formado por crianças da cidade de Masaka, em Uganda, muitas delas órfãs ou em situação de vulnerabilidade social. Por meio da dança e da música, elas encontram, acolhimento e a transformação social. >

Com performances cheias de vida, os pequenos artistas têm conquistado o mundo: seu perfil no Instagram já conta com mais de 9 milhões de seguidores. Eles compartilham rotineiramente vídeos dançando hits internacionais com interpretações vibrantes e coreografias envolventes, sempre com sorrisos que emocionam.>

Sucesso internacional não é novidade

Antes do Masaka Kids Africana, outros grupos de dança infantis de Uganda já haviam se encantado pelo ritmo de Alemão do Forró. Em 2023, um vídeo do grupo Wakiso Dance Kids Foundation, formado por crianças órfãs, viralizou no TikTok ao som de “Fica Amor”, alcançando mais de 2,8 milhões de visualizações. >

Outro registro que ganhou destaque foi publicado no perfil Hypers Born Talented, também mostrando a música capixaba sendo dançada com entusiasmo por pequenos talentos ugandenses. >

