Gelateria com receitas criativas e doces sem glúten chega a Jardim da Penha

Conheça a nova loja da Dom Eli Gelato Lab. Veja também: novidade na Il Carrettino e inscrições para o Roda de Boteco 2025

Publicado em 11 de abril de 2025 às 07:00

Gelatos e sorbets são especialidade da casa Crédito: Carlos Alberto Silva

Após uma curta temporada com loja física em Jardim Camburi, a gelateria capixaba Dom Eli Gelato Lab mudou de bairro em Vitória. Desde janeiro deste ano, a marca criada pelo chef Eliezer Neto em 2016 atende aos fãs da receita italiana de sorvete em Jardim da Penha, próximo ao Bar Abertura, na Rua da Lama. >

No novo espaço, 16 sabores se revezam diariamente no freezer, que ganha novas combinações a cada mês - todas elas autorais e de produção própria. >

Entre os que experimentamos no local, uma ótima escolha é o gelato de queijo San Benedetto da queijaria artesanal Artelatte com mescla de doce de leite e castanha-de-caju. Os gelatos Sicilia (fior di latte com curd e bolo de limão siciliano e amêndoas) e Pudim (feito com pudim de leite) também são boas pedidas. >

Nova loja foi inaugurada em janeiro deste ano Crédito: Carlos Alberto Silva

Na ala dos sorbets, que não contêm leite, chamam atenção o alcóolico Batidinha de Maracujá e o levemente picante Manga Maravilha, de manga com chutney doce da fruta. Criado para o público vegano, o Doce Vegança é um sorbet feito com leite vegetal de chocolate, calda de laranja e avelãs crocantes. >

>

Para consumo na loja, o copinho de 150ml custa R$ 18, e o de 300ml, R$ 32 (com até dois sabores). Além de gelatos e sorbets, a Dom Eli produz brownies, cookies, tortas-cookie e sanduíches de gelato, todos sem glúten. Para beber, há opções de café (espresso ou filtrado, da torrefação capixaba Trentino). >

A gelateria abre de terça a domingo, das 12h às 20h, e fica na Rua Carijós, 720, lojas 4 e 5, Jardim da Penha, Vitória (ao lado da Mage Burger). Mais informações: @dom_eli. >

Gelato com brigadeiro de dendê é novidade em Vila Velha

Em Vila Velha, a gelateria Il Carrettino e a cozinha experimental Macunaíma se uniram para lançar um gelato cheio de brasilidade, feito com brigadeiro de dendê de pilão e base de cumaru (especiaria amazônica). A receita é finalizada com flor de sal e coco queimado (R$ 148/kg). >

Criada pelo chef Murilo Góes em parceria com a marca capixaba de gelatos artesanais, a novidade estará disponível durante todo o mês de abril na loja (Rua Dr. Jairo de Matos Pereira, 222, Praia da Costa) e no delivery via iFood. Mais informações: @ilcarrettinogelateria e @macunaima.cozinha. >

Gelato de cumaru com brigadeiro de dendê, flor de sal e coco queimado Crédito: Olivier Schochlin

Festival de botecos abre seleção para 2025 Previsto para acontecer entre os dias 6 de junho e 6 de julho na Grande Vitória, o festival Roda de Boteco já abriu a seleção dos estabelecimentos participantes para a edição de 2025. Proprietários de bares ou botecos interessados em fazer parte do concurso gastronômico devem entrar em contato com a empresa organizadora (Ecos Eventos) pelo Whatsapp (27) 98836-0266 ou via direct no Instagram @rodadeboteco, até 17 de abril. Durante 30 dias, os estabelecimentos serão avaliados pelo público na disputa pelos títulos de Melhor Bar, Melhor Boteco e Melhor Garçom. Cada categoria vai premiar primeiro, segundo e terceiro lugares. Em 2024, o Bar do Mineiro, em Jacaraípe, Serra, foi o grande vencedor na categoria Melhor Boteco, e o Ubar, de Cariacica, foi eleito em Melhor Bar. Já Daniel, do Recanto Gastrobar, conquistou o prêmio de Melhor Garçom.

