Diva pop

Lady Gaga no Rio: saiba como assistir ao show da cantora

Multiartista vai se apresentar de graça na Praia de Copacabana na noite deste sábado (3). Evento será transmitido ao vivo
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 10:30

Lady Gaga irá se apresentar gratuitamente na praia de Copacabana na noite deste sábado (3). A previsão da prefeitura do Rio de Janeiro é que a cantora americana reúna cerca de 1,6 milhão de pessoas para assistir ao espetáculo.
O show também será exibido para aqueles que não estarão na praia. A apresentação de Lady Gaga poderá ser vista na Globo, no Globoplay e no Multishow.

Veja Também

Lady Gaga surge em Copacabana para ensaio e empolga fãs; veja

A transmissão da apresentação na Globo começa após o capítulo de Vale Tudo. A cobertura do Todo Mundo No Rio com Lady Gaga será comandada por Ana Clara e Kenya Sade.
Lady Gaga faz show em Copacabana neste sábado (3)
Lady Gaga apresenta a turnê Mayhem Ball em sua segunda passagem pelo Brasil
No Multishow, MC Daniel e Gominho estarão à frente do Esquenta TVZ Lady Gaga a partir das 20h15. A cobertura também irá mostrar clipes de diferentes músicas de Gaga.
Já no Globoplay, a transmissão começa às 21h15. Dedé Teicher e Laura Vicente irão comandar a atração.
O show de Lady Gaga está previsto para às 21h45 de sábado. A partir das 17h30, dois DJs estarão no palco para animar os fãs da cantora.
Com informações de Redação E+.

LEIA MAIS SOBRE O LADY GAGA NO RIO

Lady Gaga no Brasil: vote na sua música preferida da cantora

Capixabas revelam os preparativos para show de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Veja como chegar e o que levar ao show de Lady Gaga em Copacabana

Única passagem de Lady Gaga pelo Brasil teve bate bola, mototáxi e cerveja

Recomendado para você

Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES
Imagem de destaque
Oficinas culturais e música ao vivo agitam o fim de semana em Fundão

