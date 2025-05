Little monsters

Capixabas revelam os preparativos para show de Lady Gaga no Rio de Janeiro

Fãs de várias partes do Espírito Santo se preparam para fazer história com a diva pop nas areias de Copacabana

Publicado em 1 de maio de 2025

Fãs capixabas da cantora Lady Gaga compartilham detalhes antes de ir ao show no Rio Crédito: Arquivo pessoal/Julia Faé/REUTERS/Daniel Cole/Folhapress

Little monsters capixabas? Temos! Neste sábado (3), um verdadeiro exército de fãs do ES embarca rumo ao Rio de Janeiro para ver Lady Gaga de perto, no aguardado show gratuito da cantora em Copacabana. Depois do cancelamento traumático no Rock in Rio 2017, os fãs do Espírito Santo estão prontos para viver um momento histórico. >

E a expectativa não poderia ser maior. O auxiliar administrativo Willian Gomes Zambom, de 24 anos, representa bem esse sentimento: “Estou há noites sem dormir. Não estou conseguindo fazer nada direito, só pensando no show dela”.>

“Estive no Rio em 2017 para ir ao show que, infelizmente, foi cancelado. Estava no hotel quando soube do cancelamento. Teve chororô. Foi um sonho ceifado. Desta vez, não quis saber de esperar confirmação oficial: comprei passagem e reservei hotel já em janeiro, apostando que o show se concretizaria”, contou o little moster de Vila Velha.>

Willian Gomes e uma amiga no Rock in Rio 2017 Crédito: Arquivo Pessoal

E para a tranquilidade de Willian - e dos fãs - a cantora já está no Brasil, hospedada no icônico Copacabana Palace. Seja para esquecer as frustrações do passado ou para viver um sonho construído desde a infância, os fãs capixabas estão prontos para fazer história ao lado de sua diva maior. Como diria Lady Gaga: "Don’t be a drag, just be a queen".>

>

A cantora Lady Gaga em ensaio fotográfico do disco 'Mayhem' Crédito: Frank Lebon/Divulgação

TURISMO

Além da emoção pessoal, o evento está movimentando a economia do turismo local. Um exemplo disso é o guia de turismo Wilk Vanderson, que fechou 5 ônibus para ir ao evento deste sábado (3).>

São 230 fãs, com idades entre 18 e 55 anos, vindos de várias cidades como Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari, Alfredo Chaves e Cachoeiro. “A energia deles é contagiante. Vai ser a primeira vez vendo a Gaga para todos que estão indo com a gente. Já tem fã indo montado de Lady Gaga, com looks inspirados nela”, disse.>

Excursão da agência Michele Turismo já fez viagem para o show da banda RBD Crédito: Wilk Vanderson

LOOKS

E é claro que se tem show da Gaga, tem look! O estudante Arthur Bigby já está com o visual preparado: “Vou com o cropped dela, boné e tudo mais. Mas o look mesmo, mais montado, só quem for mais doido vai se jogar”. >

O fã capixaba Arthur Bigby está ansioso para curtir o show da cantora Lady Gaga, no Rio de Janeiro Crédito: Julia Faé

Arthur também compartilha uma conexão profunda com a artista desde a infância. “Quando eu dançava Bad Romance com uma toalha na cabeça… ela foi a primeira artista que abraçou a estranheza. Quando eu me sentia estranho, me apoiava nela. Na pandemia, o álbum Chromatica me levantou muito. Foi um período difícil emocionalmente, e esse disco me salvou”>

FÃS PCDs

O publicitário capixaba Beethoven, de 36 anos, está animado para assistir ao show, que marca sua primeira experiência em um grande espetáculo musical. No entanto, como pessoa com deficiência (PCD), ele expressa frustração diante da falta de informações sobre acessibilidade no evento, que deve reunir mais de um milhão de pessoas. >

“A prefeitura não divulgou nada sobre capacidade, mapa, área de segurança ou banheiros acessíveis. Isso nos deixa inseguros”, afirmou. Admirador da cantora desde o início da carreira, ele destaca o sentimento de acolhimento proporcionado pela artista, conhecida por levantar bandeiras da diversidade e inclusão. >

Beethoven capixaba vai ao show de Lady Gaga neste sábado (3) Crédito: Arquivo pessoal/Beethoven capixaba

“Com a Gaga, eu me sinto seguro, acolhido. Ela está sempre na linha de frente por causas sociais, e isso me faz admirá-la ainda mais”, disse Beethoven, que embarca em uma excursão com outros fãs do Espírito Santo.>

