Lady Gaga deve cantar mais de 20 músicas em show no Rio; veja setlist

Lady Gaga chega ao Rio de Janeiro neste sábado com o show da turnê do disco "Mayhem", recém-lançado A apresentação, prevista para começar entre 21h e 21h30, deve ser dividida em cinco partes e ter músicas de vários álbuns da cantora.
A julgar pela recente apresentação da diva pop no México, esta deve ser a ordem das músicas do show, que será transmitido a partir das 21h15, no Multishow e no Globoplay, e depois da novela "Vale Tudo", na Globo.
Confira o provável set list do show:
ATO I: OF VELVET AND VICE
- Bloody Mary
- Abracadabra
- Judas
- Scheiße
- Garden of Eden
- Poker Face
ATO II: AND SHE FELL INTO A GOTHIC DREAM
- Perfect Celebrity
- Disease
- Paparazzi
- Alejandro
- The Beast
ATO III: THE BEAUTIFUL NIGHTMARE THAT KNOWS HER NAME
- Killah
- Zombieboy
- Die With a Smile
- How Bad Do U Want Me
ATO IV: TO WAKE HER IS TO LOSE HER
- Shadow of a Man
- Born This Way
- Blade of Grass
- Shallow
- Vanish Into You
FINALE: ETERNAL ARIA OF THE MONSTER HEART
- Bad Romance