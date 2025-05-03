Mayhem

Lady Gaga deve cantar mais de 20 músicas em show no Rio; veja setlist

Apresentação da diva pop em Copacabana está prevista para começar entre 21h e 21h30, dividida em cinco partes
Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Maio de 2025 às 11:39

Lady Gaga chega ao Rio de Janeiro neste sábado com o show da turnê do disco "Mayhem", recém-lançado A apresentação, prevista para começar entre 21h e 21h30, deve ser dividida em cinco partes e ter músicas de vários álbuns da cantora.
A julgar pela recente apresentação da diva pop no México, esta deve ser a ordem das músicas do show, que será transmitido a partir das 21h15, no Multishow e no Globoplay, e depois da novela "Vale Tudo", na Globo.
Lady Gaga no clipe de Born This Way
Lady Gaga no clipe do hit "Born This Way" Crédito: Youtube/Lady Gaga

Confira o provável set list do show:

ATO I: OF VELVET AND VICE
  • Bloody Mary
  • Abracadabra
  • Judas
  • Scheiße
  • Garden of Eden
  • Poker Face

Lady Gaga surge em Copacabana para ensaio e empolga fãs; veja

ATO II: AND SHE FELL INTO A GOTHIC DREAM
  • Perfect Celebrity
  • Disease
  • Paparazzi
  • Alejandro
  • The Beast
ATO III: THE BEAUTIFUL NIGHTMARE THAT KNOWS HER NAME
  • Killah
  • Zombieboy
  • Die With a Smile
  • How Bad Do U Want Me
ATO IV: TO WAKE HER IS TO LOSE HER
  • Shadow of a Man
  • Born This Way
  • Blade of Grass
  • Shallow
  • Vanish Into You
FINALE: ETERNAL ARIA OF THE MONSTER HEART
  • Bad Romance

