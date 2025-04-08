Evento reúne chefs estrelados para workshops em Vitória

Henrique Fogaça, Lucas Corazza, Léo Abreu e Geovane Carneiro estão entre as estrelas da gastronomia nacional confirmadas no evento Fábrica de Chefs, marcado para o próximo dia 28 de abril, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória.
Com início às 8h, a terceira edição vai reunir oito chefs para uma série de workshops culinários, em que serão compartilhadas ao vivo técnicas e experiências no mercado de alimentos e bebidas. Conheça os chefs participantes:
1
Henrique Fogaça
Jurado do MasterChef Brasil, Fogaça é um dos chefs mais famosos do país. Proprietário dos restaurantes Sal Gastronomia, Cão Véio e Jamile, todos em São Paulo, o cozinheiro também integra a banda de metalcore Oitão. FOTOS: Fábrica de Chefs/Divulgação
2
Dário Costa
Considerado um mestre dos pescados, Dário Costa foi um dos vencedores do reality Mestre do Sabor, da TV Globo, e comanda os restaurantes Madê e Paru, em Santos, e a peixaria Açougue do Mar. Em Fernando de Noronha, Dário lidera o Benedita Cozinha Afetiva.
3
Geovane Carneiro
Reconhecido por seu talento e pela longa parceria com Alex Atala, Geovane trabalha há 25 anos no renomado restaurante D.O.M., que ostenta duas estrelas Michelin.
4
Lucas Corazza
Jurado do programa Que Seja Doce, do GNT, Lucas é um dos principais confeiteiros do país. Suas criações combinam técnica, beleza e sabores irresistíveis.
5
Léo Abreu
Com mais de 1 milhão de inscritos em seu canal no Youtube e uma das grandes apostas do evento, o chef Léo Abreu se propõe com paixão a resgatar a essência dos ingredientes brasileiros.
6
Cadu Evangelisti
Finalista do reality Top Chef Brasil, Cadu é reconhecido como um mestre da fusão entre sabores orientais e ocidentais. À frente do badalado Broca, em São Paulo, o chef é aclamado por sua criatividade e pelo domínio técnico que aplica em cada um de seus pratos.
7
Valéria Gonçalves
Valéria é uma consultora de renome nacional, especializada em planejamento estratégico e desenvolvimento no mercado gastronômico.
Além das apresentações dos chefs, estão programados sorteios e apresentações especiais, como a do comediante Tiago Barnabé, que interpreta a personagem Narcisa. Uma área da casa de shows contará com estandes de marcas e produtos ligados à gastronomia.
Os ingressos custam a partir de R$ 125 (meia + taxas do site) e estão à venda pelo Sympla. Estudantes de Gastronomia têm direito a 25% de desconto no valor da meia entrada.
Chefs farão jantar beneficente na Praia do Canto
Organizador do Fábrica de Chefs, o capixaba Hugo Grassi fará, juntamente com Geovane Carneiro, Dário Costa, Cadu Evangelisti, Léo Abreu, Lucas Corazza, Juarez Campos, Andrés Cervini e Pedro Faria, um jantar beneficente no restaurante Balthazar, no dia 29 de abril, às 20h. A renda obtida com a venda dos convites será revertida para a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) e para o Asilo dos Idosos de Vitória. No menu, criado pelos chefs especialmente para a noite, estão previstos itens como tartare e pão de alho com yukhoe, hoisin, kimchi e queijo tulha; salada de siri e camarão sobre gaspacho; holandiase de tucupi; e cozido de lentilha, morcilla, camarão, creme de macadâmia e limão. Quanto: R$ 600 por pessoa (sem bebidas). As reservas já podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99807-9259.
FÁBRICA DE CHEFS
Quando: 28 de abril de 2025, das 8h às 22h.
Onde: Espaço Patrick Ribeiro (Aeroporto de Vitória). Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 125 (meia + taxa do site), à venda pelo www.sympla.com.br.
Jantar beneficente: 29 de abril de 2025, às 20h, no restaurante Balthazar (Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória). Convites - R$ 600 (bebidas à parte). Reservas pelo Whatsapp (27) 99807-9259.
Mais informações: @fabricadechefs.
Quando: 28 de abril de 2025, das 8h às 22h.
Onde: Espaço Patrick Ribeiro (Aeroporto de Vitória). Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N, Goiabeiras, Vitória
Ingressos: a partir de R$ 125 (meia + taxa do site), à venda pelo www.sympla.com.br.
Jantar beneficente: 29 de abril de 2025, às 20h, no restaurante Balthazar (Rua Elesbão Linhares, 15, Praia do Canto, Vitória). Convites - R$ 600 (bebidas à parte). Reservas pelo Whatsapp (27) 99807-9259.
Mais informações: @fabricadechefs.