Evento reúne chefs estrelados para workshops em Vitória

Organizador do Fábrica de Chefs, o capixaba Hugo Grassi fará, juntamente com Geovane Carneiro, Dário Costa, Cadu Evangelisti, Léo Abreu, Lucas Corazza, Juarez Campos, Andrés Cervini e Pedro Faria, um jantar beneficente no restaurante Balthazar, no dia 29 de abril, às 20h. A renda obtida com a venda dos convites será revertida para a Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes) e para o Asilo dos Idosos de Vitória. No menu, criado pelos chefs especialmente para a noite, estão previstos itens como tartare e pão de alho com yukhoe, hoisin, kimchi e queijo tulha; salada de siri e camarão sobre gaspacho; holandiase de tucupi; e cozido de lentilha, morcilla, camarão, creme de macadâmia e limão. Quanto: R$ 600 por pessoa (sem bebidas). As reservas já podem ser feitas pelo Whatsapp (27) 99807-9259.