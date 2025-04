Comida de novela

Chef do ES cria sanduíche natural inspirado em Vale Tudo; veja receita

A convite de HZ, o capixaba Murilo Góes ensina a preparar versão econômica e saborosa de um dos ícones gastronômicos da trama da TV Globo

Em uma das cenas icônicas da novela Vale Tudo, cujo remake está no ar pela TV Globo e disponível no Globoplay, a personagem Raquel (Regina Duarte/Taís Araújo) decide vender sanduíche natural na praia e, em uma de suas abordagens a clientes na areia, se depara com a filha, Maria de Fátima (Glória Pires/Bella Campos), que finge não a conhecer. >