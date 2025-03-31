QUIZ: Quem é você na novela Vale Tudo?

Personagens do remake da novela Vale Tudo Crédito: Divulgação / Globo

A nova versão de “Vale Tudo” está chegando com tudo! A partir desta segunda-feira (31), o grande sucesso da teledramaturgia brasileira volta à tela da TV Gazeta com um elenco de peso, incluindo Paolla Oliveira, Cauã Reymond, Débora Bloch, Renato Góes, Taís Araújo e Bella Campos.

Com uma trama que continua super atual, a nova novela das 9 levanta a eterna questão: "Vale tudo para vencer na vida?" E você, onde se encaixaria nesse enredo? Seria a batalhadora Raquel, a ambiciosa Maria de Fátima ou a implacável Odete Roitman?