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QUIZ: Quem é você na novela Vale Tudo?

Nova versão deste sucesso da teledramaturgia chega com elenco de peso. Faça o quiz de HZ e veja se você está mais pra Raquel ou mais para Odete Roitman
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 31 de Março de 2025 às 10:57

Personagens do remake da novela Vale Tudo
Personagens do remake da novela Vale Tudo Crédito: Divulgação / Globo
A nova versão de “Vale Tudo” está chegando com tudo! A partir desta segunda-feira (31), o grande sucesso da teledramaturgia brasileira volta à tela da TV Gazeta com um elenco de peso, incluindo Paolla Oliveira, Cauã Reymond, Débora Bloch, Renato Góes, Taís Araújo e Bella Campos.
Com uma trama que continua super atual, a nova novela das 9 levanta a eterna questão: "Vale tudo para vencer na vida?" E você, onde se encaixaria nesse enredo? Seria a batalhadora Raquel, a ambiciosa Maria de Fátima ou a implacável Odete Roitman?
Pensando nisso, HZ preparou um quiz especial para você descobrir qual personagem mais combina com seu jeito de ser. Faça o teste e compartilhe o resultado com seus amigos.

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