Sucessos da MPB, samba e pop eletrônico dão o tom à trilha sonora de ‘Vale Tudo’

Solange (Alice Wegmann) e Afonso Roitman (Humberto Carrão). Crédito: Globo / Fábio Rocha

Grandes sucessos da música popular brasileira e do pop internacional formam a trilha sonora de ‘Vale Tudo’, nova novela das nove da TV Globo que estreia no dia 31 de março. Além de fazer uma homenagem ao clássico da teledramaturgia com uma versão atualizada de “Brasil”, interpretada por Gal Costa, na abertura, a trilha sonora também conta com outros presentes para os fãs da novela, como a música “Isto Aqui O Que É” e "Faz Parte do Meu Show", que estão na trilha sonora da trama original.

No remake, a canção de Ary Barroso interpretada por Caetano Veloso volta como tema de Raquel (Taís Araujo) em sua jornada no Rio de Janeiro. Já o sucesso de Cazuza retorna como a canção do romance de Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão).

"’Vale Tudo’ é uma novela que entrou para o imaginário brasileiro com imagens que se tornaram parte da nossa cultura pop. Na trilha sonora nacional, procuramos reforçar essa relação com o Brasil, com muita MPB, além de samba e música urbana. Temos Roberto Carlos cantado por Maria Bethânia, a bossa de Tom Jobim, as rimas de Emicida, o suingue da nova geração com Os Garotin. É um passeio por um cancioneiro celebrado no país, marcado na memória e nos afetos do público brasileiro”, diz Juliana Medeiros, coordenadora de Produção Musical.

Na trama, a relação especial que Rubinho (Júlio Andrade) tem com a bossa nova e o jazz traz para a trilha sonora da novela a clássica “Dindi”, de Tom Jobim. Já o romance de Raquel e Ivan (Renato Góes) volta a ser embalado pela voz marcante de Maria Bethânia, mas, dessa vez, com “Olha”. Gal Costa também aparece na trilha com “Barato Total”, tema de Cecília (Maeve Jinkings) e Laís (Lorena Lima).

“A trilha sonora traz embarcado um charme vintage, uma sensação de reconhecimento e pertencimento. Procuramos juntar novidades e homenagens criando uma atmosfera envolvente e sedutora”, fala Paulo Silvestini, diretor artístico da novela. ‘Vale Tudo’ tem ainda outro sucesso interpretado por Lenine, além de registros de Xande de Pilares, Emicida e Os Garotin, que vão dar o tom certo da Vila Isabel retratada na trama.

Contrastando com esse universo, as tramas da Tomorrow e dos Roitman contam com uma trilha internacional com uma forte estética pop. A vilã Odete Roitman (Debora Bloch) tem como tema “Chat Dans La Nuit”, de Dopamoon e Romain Muller, uma faixa pop eletrônica francesa, que carrega sua atitude ousada, sofisticada e ardilosa perante o mundo. Já a saga de Maria de Fátima (Bella Campos) para enriquecer é acompanhada por “I Lied, I’m Sorry”, de Chloe Qisha, e “Super Graphic Ultra Modern Girl”, da ganhadora do Grammy de Melhor Artista Revelação em 2025, Chappel Roan.

Parceiro de Fátima no amor e nos golpes, o trambiqueiro César (Cauã Reymond) mostra do que é capaz ao som de "PIMP", de Bacao Rhythm & Steel Band. Já a agitada vida de Solange (Alice Wegmann) ganha ainda mais ritmo com “Modern Love”, de David Bowie, interpretada pela francesa Zaho de Sagazan. A trilha internacional da novela ainda conta com nomes, como, Billie Eilish, Iggy Pop, Balthazar, Unkle, Hozier, Shakira, Rosalia e The Weeknd.