Televisão

Domingão reúne elenco de 'Vale Tudo' e 'Mania de Você' ao som de Preta Gil

Débora Bloch, Taís Araújo, Humberto Carrão e Cauã Reymond estão confirmados no palco da atração comandada por Luciano Huck

Elenco de 'Mania de Você' passa o bastão aos atores de "Vale Tudo" em reunião no palco do Domingão com Huck.>