Vale Tudo: a história por trás de “Brasil”, canção polêmica que marcou uma geração

Poucas músicas conseguem atravessar décadas com a mesma força e impacto de Brasil, composta por Cazuza, Nilo Romero e George Israel e eternizada na voz potente de Gal Costa. Lançada em 1988 e escolhida como tema de abertura de Vale Tudo, a canção não apenas embalou uma das novelas mais icônicas da teledramaturgia brasileira, mas também se tornou um verdadeiro retrato musical do país. Agora, com o remake da trama prestes a estrear na tela da TV Gazeta, Brasil volta à rotina dos telespectadores, provando que sua mensagem continua tão atual quanto há 36 anos.
Mas você sabe a história por trás dessa música? Como ela foi criada e quais polêmicas cercaram sua inclusão na trilha sonora da novela? O repórter Vitor Antunes conta todos os detalhes. Confira o áudio:
Desde sua estreia na TV, Brasil se consolidou como um hino nacional não oficial, carregado de ironia e crítica social. O verso "O meu cartão de crédito é uma navalha", por exemplo, chegou a ser questionado dentro da própria Globo, gerando um debate sobre sua permanência na abertura de Vale Tudo. No entanto, a resistência foi vencida e a canção não só ficou, como ajudou a novela a reforçar o tom provocativo e questionador sobre o país da época.
O remake estreia nesta segunda-feira (31), na TV Gazeta, prometendo revisitar a história clássica de Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères. A trama, que questiona se o brasileiro realmente sabe diferenciar o certo do errado, terá um elenco de peso e seguirá fiel à essência da versão original. Com exibição no horário nobre, a novela também estará disponível no Globoplay, permitindo que novas gerações conheçam um dos maiores sucessos da teledramaturgia nacional.
*Com informações de Vitor Antunes