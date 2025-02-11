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Praticidade

5 receitas de sanduíche natural para o lanche da tarde

Veja como preparar opções nutritivas e deliciosas para a sua dieta
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 16:00

Sanduíche de abacate, queijo e ovo (Imagem: beats1 | Shutterstock)
Sanduíche de abacate, queijo e ovo Crédito: beats1 | Shutterstock
Uma alimentação equilibrada pode se encaixar na rotina sem exigir muito tempo na cozinha. Os sanduíches naturais são ótimos aliados para quem busca refeições rápidas, nutritivas e cheias de sabor. Com ingredientes frescos e combinações inteligentes, é possível se deliciar com opções que geram saciedade e ainda trazem variedade para o cardápio.
Veja, a seguir, cinco receitas de sanduíche natural para o lanche da tarde!

Sanduíche de abacate, queijo e ovo

Ingredientes:
  • 2 fatias de pão de forma integral
  • 1/2 abacate fatiado
  • 2 ovos cozidos cortados em rodelas
  • 2 fatias de queijo branco
  • 2 folhas de alface
  • 1 colher de sopa de creme de ricota
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

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Modo de preparo:
Espalhe o creme de ricota sobre uma das fatias de pão. Depois, coloque as folhas de alface sobre o creme. Adicione as fatias de abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, acrescente o queijo e finalize com as rodelas de ovo cozido. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão, pressione levemente e sirva.

Sanduíche de muçarela de búfala

Ingredientes:
  • 2 fatias de pão de forma integral
  • 2 colheres de sopa de creme de ricota
  • 3 rodelas de tomate
  • 2 fatias de queijo muçarela de búfala
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • Sal, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Espalhe o creme de ricota sobre uma das fatias de pão. Coloque as fatias de tomate, a muçarela, o manjericão e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Depois, feche o sanduíche e sirva em seguida.

Sanduíche de frango com iogurte e cenoura

Ingredientes:
  • 2 fatias de pão de forma integral
  • 1/2 xícara de chá de frangocozido edesfiado
  • 2 colheres de sopa de iogurte natural
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1 colher de chá de mostarda dijon
  • Sal, folhas de alface e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte, a cenoura, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino até formar um recheio cremoso. Distribua sobre uma fatia de pão, adicione folhas de alface e feche com a outra fatia. Sirva em seguida.
Sanduíche colorido com tofu e vegetais (Imagem: Edvard Nalbantjan | Shutterstock)
Sanduíche colorido com tofu e vegetais Crédito: Edvard Nalbantjan | Shutterstock

Sanduíche colorido com tofu e vegetais

Ingredientes:
Creme branco
  • 1 xícara de chá de tofu macio
  • 2 colheres de sopa de suco de limão
  • 2 colheres de sopa de leite de amêndoas
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • 1/2 colher de chá de sal
Recheio
  • 1/2 beterraba ralada
  • 1/2 cenoura ralada
  • 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
  • 1 colher de sopa de azeite de oliva
  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
  • 6 fatias de pão de forma
  • 1 colher de sopa de mostarda dijon
Modo de preparo:
No liquidificador ou processador, bata o tofu macio com o suco de limão, o leite de amêndoas, o azeite e o sal até obter uma textura bem cremosa e homogênea. Reserve na geladeira. Depois, tempere separadamente a beterraba, a cenoura e o espinafre com azeite, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por alguns minutos para intensificar o sabor.
Passe uma camada generosa do creme branco sobre uma fatia de pão. Faça camadas intercaladas com a beterraba, a cenoura e o espinafre, garantindo que fiquem bem distribuídas e visíveis. Passe um pouco de mostarda dijon antes de fechar com a outra fatia de pão. Pressione levemente e, após, é só servir.

Sanduíche de pasta de grão-de-bico com pepino

Ingredientes:
  • 2 fatias de pão de forma integral
  • 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido, escorrido e amassado
  • 1 colher de sopa de tahine
  • 1 colher de sopa de suco de limão
  • 1 colher de chá de azeite de oliva
  • 1 pitada de sal
  • Pimenta-do-reino moída e rodelas finas de pepino a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture o grão-de-bico com o tahine, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta homogênea. Espalhe sobre uma fatia de pão, acrescente o pepino e feche com a outra fatia. Sirva em seguida.

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