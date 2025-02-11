5 receitas de sanduíche natural para o lanche da tarde

Uma alimentação equilibrada pode se encaixar na rotina sem exigir muito tempo na cozinha. Os sanduíches naturais são ótimos aliados para quem busca refeições rápidas, nutritivas e cheias de sabor. Com ingredientes frescos e combinações inteligentes, é possível se deliciar com opções que geram saciedade e ainda trazem variedade para o cardápio.
Veja, a seguir, cinco receitas de sanduíche natural para o lanche da tarde!
Sanduíche de abacate, queijo e ovo
Ingredientes:
- 2 fatias de pão de forma integral
- 1/2 abacate fatiado
- 2 ovos cozidos cortados em rodelas
- 2 fatias de queijo branco
- 2 folhas de alface
- 1 colher de sopa de creme de ricota
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Espalhe o creme de ricota sobre uma das fatias de pão. Depois, coloque as folhas de alface sobre o creme. Adicione as fatias de abacate e tempere com sal e pimenta-do-reino. Após, acrescente o queijo e finalize com as rodelas de ovo cozido. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão, pressione levemente e sirva.
Sanduíche de muçarela de búfala
Ingredientes:
- 2 fatias de pão de forma integral
- 2 colheres de sopa de creme de ricota
- 3 rodelas de tomate
- 2 fatias de queijo muçarela de búfala
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- Sal, folhas de manjericão fresco e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Espalhe o creme de ricota sobre uma das fatias de pão. Coloque as fatias de tomate, a muçarela, o manjericão e tempere com azeite, sal e pimenta-do-reino. Depois, feche o sanduíche e sirva em seguida.
Sanduíche de frango com iogurte e cenoura
Ingredientes:
- 2 fatias de pão de forma integral
- 1/2 xícara de chá de frangocozido edesfiado
- 2 colheres de sopa de iogurte natural
- 1/2 cenoura ralada
- 1 colher de chá de mostarda dijon
- Sal, folhas de alface e pimenta-do-reino moída a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture o frango desfiado com o iogurte, a cenoura, a mostarda, o sal e a pimenta-do-reino até formar um recheio cremoso. Distribua sobre uma fatia de pão, adicione folhas de alface e feche com a outra fatia. Sirva em seguida.
Sanduíche colorido com tofu e vegetais
Ingredientes:
Creme branco
- 1 xícara de chá de tofu macio
- 2 colheres de sopa de suco de limão
- 2 colheres de sopa de leite de amêndoas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- 1/2 colher de chá de sal
Recheio
- 1/2 beterraba ralada
- 1/2 cenoura ralada
- 1/2 xícara de chá de folhas de espinafre picadas
- 1 colher de sopa de azeite de oliva
- Sal e pimenta-do-reino moída a gosto
Montagem
- 6 fatias de pão de forma
- 1 colher de sopa de mostarda dijon
Modo de preparo:
No liquidificador ou processador, bata o tofu macio com o suco de limão, o leite de amêndoas, o azeite e o sal até obter uma textura bem cremosa e homogênea. Reserve na geladeira. Depois, tempere separadamente a beterraba, a cenoura e o espinafre com azeite, sal e pimenta-do-reino. Deixe descansar por alguns minutos para intensificar o sabor.
Passe uma camada generosa do creme branco sobre uma fatia de pão. Faça camadas intercaladas com a beterraba, a cenoura e o espinafre, garantindo que fiquem bem distribuídas e visíveis. Passe um pouco de mostarda dijon antes de fechar com a outra fatia de pão. Pressione levemente e, após, é só servir.
Sanduíche de pasta de grão-de-bico com pepino
Ingredientes:
- 2 fatias de pão de forma integral
- 1/2 xícara de chá de grão-de-bico cozido, escorrido e amassado
- 1 colher de sopa de tahine
- 1 colher de sopa de suco de limão
- 1 colher de chá de azeite de oliva
- 1 pitada de sal
- Pimenta-do-reino moída e rodelas finas de pepino a gosto
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture o grão-de-bico com o tahine, o suco de limão, o azeite, o sal e a pimenta-do-reino até formar uma pasta homogênea. Espalhe sobre uma fatia de pão, acrescente o pepino e feche com a outra fatia. Sirva em seguida.