Páscoa 2025: 10 ovos de chocolate para celebrar a data

- Ovo de Chocolate ao Leite 45% Cacau, da Nugali. Feito com chocolate ao leite 45% cacau. Produzido com ingredientes naturais, como cacau gourmet brasileiro, pura manteiga de cacau e baunilha natural, entrega o equilíbrio perfeito entre dulçor e textura aveludada. Preço: R$ 70
- Ovo Caribe, da Garoto. Ovo feito de chocolate ao leite cremoso recheado com bombons sabor banana. Preço: R$ 114,88 (COMPRE AQUI)
- Ovo de Páscoa Show da Luna, da Montevérgine. Inspirado no tema 'O Show da Luna', o ovo é feito com chocolate ao leite e acompanha um divertido copo. Preço: R$ 40,68 (COMPRE AQUI)
- Ovo Cherry Brandy, da Kopenhagen. Combinação de chocolate ao leite e um recheio trufado de cereja, oferecendo uma experiência de sabor. Acompanha bombons cherry. Preço: R$ 159,90
- Ovo de Pistache, da Noir. Recheado com creme de pistache e chocolate branco, envolto por uma casca de chocolate ao leite e finalizado com pistaches caramelizados. Preço: R$ 169,90
- Ovo Creme de Avelã, da Lindt. É um ovo de chocolate com recheio de creme de avelã crocante. Preço: R$ 169,99
- Ovo do Chef Pistache, da Cacau Show. Ovo de chocolate ao leite e branco, coberto pedaços de pistache torrado, recheio de creme de pistache e pedaços de pistaches. Preço: R$ 199,99
- Ovo Kit Kat, da Nestlé. O chocolate em formato de ovo com waffer crocante na casca. O ovo vem com KitKat Mini ao Leite. Preço: R$ 119,90 (COMPRE AQUI)
- Ovo de Páscoa de Colher, da Milka. Ovinhos de chocolate ao leite para comer de colher. Com a casquinha de chocolate ao leite e recheio cremoso de creme de cacau. Preço: R$ 61,90 (COMPRE AQUI)
- Ovo Chocottone, da Casa Bauducco. Ovo com recheio de ganache de chocolate e pedaços de chocottone. Preço: R$ 129,90
