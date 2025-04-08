Que delícia!

Páscoa 2025: 10 ovos de chocolate para celebrar a data

HZ fez uma seleção de ovos com diversos recheios. Destaques para os de chocolate ao leite 45% cacau e o com recheio trufado de cereja
Guilherme Sillva

Publicado em 08 de Abril de 2025 às 20:28

Ovos de Páscoa 2025
Seleção de ovos de chocolate para a Páscoa 2025 Crédito: Arte A Gazeta
A Páscoa já está chegando! Pensando nisso, HZ selecionou 10 ovos de chocolate para você se deliciar na data. E quando o assunto são ovos de Páscoa, quanto mais chocolate, melhor! As marcas capricharam nos recheios. 
A Nugali, por exemplo, traz um ovo feito com Chocolate ao Leite 45% cacau, eleito o melhor chocolate ao leite das Américas pelo International Chocolate Awards (2018). A Cacau Show aposta no pistache, com um ovo de chocolate ao leite e branco, coberto pedaços de pistache torrado. O Caribe - com bombons de banana - faz sucesso na Garoto. E a Kopenhagen traz um ovo com combinação de chocolate ao leite e o recheio trufado de cereja. Abaixo, confira a nossa seleção.
  1. Ovo de Chocolate ao Leite 45% Cacau, da Nugali.  Feito com chocolate ao leite 45% cacau. Produzido com ingredientes naturais, como cacau gourmet brasileiro, pura manteiga de cacau e baunilha natural, entrega o equilíbrio perfeito entre dulçor e textura aveludada. Preço: R$ 70

  2. Ovo Caribe, da Garoto. Ovo feito de chocolate ao leite cremoso recheado com bombons sabor banana. Preço: R$ 114,88 (COMPRE AQUI)

  3. Ovo de Páscoa Show da Luna, da Montevérgine. Inspirado no tema 'O Show da Luna', o ovo é feito com chocolate ao leite e acompanha um divertido copo. Preço: R$ 40,68 (COMPRE AQUI)

  4. Ovo Cherry Brandy, da Kopenhagen. Combinação de chocolate ao leite e um recheio trufado de cereja, oferecendo uma experiência de sabor. Acompanha bombons cherry. Preço: R$ 159,90

  5. Ovo de Pistache, da Noir. Recheado com creme de pistache e chocolate branco, envolto por uma casca de chocolate ao leite e finalizado com pistaches caramelizados. Preço: R$ 169,90
  1. Ovo Creme de Avelã, da Lindt. É um ovo de chocolate com recheio de creme de avelã crocante. Preço: R$ 169,99

  2. Ovo do Chef Pistache, da Cacau Show. Ovo de chocolate ao leite e branco, coberto pedaços de pistache torrado, recheio de creme de pistache e pedaços de pistaches. Preço: R$ 199,99

  3. Ovo Kit Kat, da Nestlé. O chocolate em formato de ovo com waffer crocante na casca. O ovo vem com KitKat Mini ao Leite. Preço: R$ 119,90 (COMPRE AQUI)

  4. Ovo de Páscoa de Colher, da Milka.  Ovinhos de chocolate ao leite para comer de colher. Com a casquinha de chocolate ao leite e recheio cremoso de creme de cacau. Preço: R$ 61,90 (COMPRE AQUI)

  5. Ovo Chocottone, da Casa Bauducco. Ovo com recheio de ganache de chocolate e pedaços de chocottone. Preço: R$ 129,90
*Os preços foram consultados em 8 de abril de 2025 e estão sujeitos a alterações.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:

1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais.

2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis.

3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável.

