Açucaradas

Confira 7 receitas de trufas para adoçar sua Páscoa

Veja como preparar diferentes versões do docinho recheado para inovar nas refeições da Semana Santa
Portal Edicase

Publicado em 30 de Março de 2024 às 06:00

Imagem Edicase Brasil
Trufa tradicional Crédito: Amallia Eka | Shutterstock
A Páscoa chegou, e as receitas adocicadas já fazem parte do nosso dia a dia. Nesse sentido, é importante inovar nas ideias de doces, como uma forma de deixar a experiência e os sabores deliciosos.
Por isso, confira sete receitas incríveis de trufas, desde as mais tradicionais até as mais diferentes!

TRUFA TRADICIONAL

Ingredientes:

  • 400 g de chocolate meio amargo derretido
  • 1 colher de sopa de licor de chocolate
  • 1 colher de chá de mel
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Cacau em pó para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o licor e o mel, empregando o creme de leite por último e aos poucos, o suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe-as uma a uma na cobertura fracionada. Em seguida, passe-as no cacau em pó. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.

TRUFA DE CAPPUCCINO

Ingredientes:

  • 400 g de chocolate branco derretido
  • 1 colher de sopa de pó para cappuccino tradicional
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Pó para cappuccino tradicional para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o pó para cappuccino, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com o pó de cappuccino. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.

TRUFA DE CEREJA COM LICOR

Ingredientes:

  • 300 g de chocolate ao leite derretido
  • 1 colher de sopa de licor de cereja
  • 1/2 xícara de chá de cereja fatiadas
  • 1 pitada de cravo em pó
  • 1 pitada de canela em pó
  • 1 xícara de chá de creme de leite
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Pedacinhos de cereja para decorar

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido, o licor, as cerejas, o cravo e a canela. Aos poucos, adicione o creme de leite, o suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com pedacinhos de cerejas. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.

TRUFA DE BANANA E CANELA

Ingredientes:

  • 300 g de chocolate branco derretido
  • 1/2 xícara de chá de doce de banana
  • 4 gotas de essência de banana
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Canela em pó para decorar
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o doce de banana e a essência de banana, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com a canela em pó. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.

TRUFA DE MAMÃO

Ingredientes:

  • 400 g de chocolate branco derretido
  • 1 colher de sopa de pó de sorvete sabor mamão papaia
  • 1 colher de sopa de licor de cassis
  • Creme de leite o suficiente
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas

Modo de preparo:

Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o pó para sorvete e o licor, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.
Imagem Edicase Brasil
Trufa de limão  Crédito: ELTON GOMES RIBEIRO | Shutterstock

TRUFA DE LIMÃO

Ingredientes:

  • 400 g de chocolate branco derretido
  • 1/4 de xícara de chá de suco de limão
  • Raspas de 2 limões
  • 1 colher de sopa de mel
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Raspas de limão-siciliano para decorar

Modo de preparo:

Em uma tigela grande, combine o chocolate branco derretido com o suco e as raspas de limão. Adicione o mel e misture bem. Aos poucos, incorpore o creme de leite até que a mistura fique macia e moldável. Leve à geladeira até que esteja firme o suficiente para modelar. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas. 
Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Utilizando um garfo ou um palito de dente, mergulhe cada trufa na cobertura fracionada derretida, cobrindo-as completamente. Deixe o excesso escorrer antes de colocá-las sobre uma grade ou papel-manteiga.
Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com raspas de limão para um toque extra de sabor. Deixe as trufas secarem completamente antes de servi-las.

TRUFA DE MARACUJÁ

Ingredientes:

  • 400 g de chocolate branco derretido
  • 1/2 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
  • 1 colher de sopa de mel
  • Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
  • Cobertura fracionada para banhar as trufas
  • Sementes de maracujá ou açúcar cristal para decorar

Modo de preparo:

Em uma tigela, combine o chocolate branco derretido com o suco de maracujá e o mel. Misture até obter uma massa homogênea. Aos poucos, adicione o creme de leite até que a mistura atinja uma consistência cremosa e maleável. Cubra a tigela com filme-plástico e leve à geladeira por aproximadamente 12 horas para firmar.
Após o período de resfriamento, retire a mistura da geladeira e, com a ajuda de uma colher de chá ou um boleador de sorvete, faça pequenas porções da massa. Molde cada porção em formato de trufa, enrolando-as entre as palmas das mãos.
Derreta a cobertura fracionada em banho-maria. Em seguida, mergulhe cada trufa na cobertura fracionada, utilizando um garfo para facilitar o processo. Deixe o excesso de cobertura escorrer. Coloque as trufas sobre uma superfície forrada com papel-manteiga e decore com sementes de maracujá ou passe-as no açúcar cristal, enquanto a cobertura continua úmida. Deixe as trufas secarem completamente antes de servir.
