Confira 7 receitas de trufas para adoçar sua Páscoa

A Páscoa chegou, e as receitas adocicadas já fazem parte do nosso dia a dia. Nesse sentido, é importante inovar nas ideias de doces, como uma forma de deixar a experiência e os sabores deliciosos.
Por isso, confira sete receitas incríveis de trufas, desde as mais tradicionais até as mais diferentes!
TRUFA TRADICIONAL
Ingredientes:
- 400 g de chocolate meio amargo derretido
- 1 colher de sopa de licor de chocolate
- 1 colher de chá de mel
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Cacau em pó para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o licor e o mel, empregando o creme de leite por último e aos poucos, o suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe-as uma a uma na cobertura fracionada. Em seguida, passe-as no cacau em pó. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.
TRUFA DE CAPPUCCINO
Ingredientes:
- 400 g de chocolate branco derretido
- 1 colher de sopa de pó para cappuccino tradicional
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Pó para cappuccino tradicional para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o pó para cappuccino, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com o pó de cappuccino. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.
TRUFA DE CEREJA COM LICOR
Ingredientes:
- 300 g de chocolate ao leite derretido
- 1 colher de sopa de licor de cereja
- 1/2 xícara de chá de cereja fatiadas
- 1 pitada de cravo em pó
- 1 pitada de canela em pó
- 1 xícara de chá de creme de leite
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Pedacinhos de cereja para decorar
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido, o licor, as cerejas, o cravo e a canela. Aos poucos, adicione o creme de leite, o suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com pedacinhos de cerejas. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.
TRUFA DE BANANA E CANELA
Ingredientes:
- 300 g de chocolate branco derretido
- 1/2 xícara de chá de doce de banana
- 4 gotas de essência de banana
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Canela em pó para decorar
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o doce de banana e a essência de banana, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Decore com a canela em pó. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.
TRUFA DE MAMÃO
Ingredientes:
- 400 g de chocolate branco derretido
- 1 colher de sopa de pó de sorvete sabor mamão papaia
- 1 colher de sopa de licor de cassis
- Creme de leite o suficiente
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
Modo de preparo:
Em um recipiente, misture bem o chocolate derretido com o pó para sorvete e o licor, empregando por último o creme de leite, que deverá ser suficiente para atingir a cremosidade. Leve à geladeira por 12 horas. Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Depois, modele as trufas e banhe uma a uma na cobertura fracionada. Deixe secar em papel-alumínio. Embale a trufa em papel especial de trufas ou disponha em forminhas.
TRUFA DE LIMÃO
Ingredientes:
- 400 g de chocolate branco derretido
- 1/4 de xícara de chá de suco de limão
- Raspas de 2 limões
- 1 colher de sopa de mel
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Raspas de limão-siciliano para decorar
Modo de preparo:
Em uma tigela grande, combine o chocolate branco derretido com o suco e as raspas de limão. Adicione o mel e misture bem. Aos poucos, incorpore o creme de leite até que a mistura fique macia e moldável. Leve à geladeira até que esteja firme o suficiente para modelar. Retire a mistura da geladeira e, com as mãos limpas, faça pequenas bolas, formando as trufas.
Para derreter a cobertura fracionada, coloque-a em um recipiente próprio para micro-ondas e aqueça em potência média por 30 segundos ou derreta em banho-maria. Mexa e repita o processo até que esteja completamente derretida e lisa. Utilizando um garfo ou um palito de dente, mergulhe cada trufa na cobertura fracionada derretida, cobrindo-as completamente. Deixe o excesso escorrer antes de colocá-las sobre uma grade ou papel-manteiga.
Antes que a cobertura fracionada seque completamente, decore as trufas com raspas de limão para um toque extra de sabor. Deixe as trufas secarem completamente antes de servi-las.
TRUFA DE MARACUJÁ
Ingredientes:
- 400 g de chocolate branco derretido
- 1/2 xícara de chá de suco de maracujá concentrado
- 1 colher de sopa de mel
- Creme de leite suficiente para atingir a cremosidade
- Cobertura fracionada para banhar as trufas
- Sementes de maracujá ou açúcar cristal para decorar
Modo de preparo:
Em uma tigela, combine o chocolate branco derretido com o suco de maracujá e o mel. Misture até obter uma massa homogênea. Aos poucos, adicione o creme de leite até que a mistura atinja uma consistência cremosa e maleável. Cubra a tigela com filme-plástico e leve à geladeira por aproximadamente 12 horas para firmar.
Após o período de resfriamento, retire a mistura da geladeira e, com a ajuda de uma colher de chá ou um boleador de sorvete, faça pequenas porções da massa. Molde cada porção em formato de trufa, enrolando-as entre as palmas das mãos.
Derreta a cobertura fracionada em banho-maria. Em seguida, mergulhe cada trufa na cobertura fracionada, utilizando um garfo para facilitar o processo. Deixe o excesso de cobertura escorrer. Coloque as trufas sobre uma superfície forrada com papel-manteiga e decore com sementes de maracujá ou passe-as no açúcar cristal, enquanto a cobertura continua úmida. Deixe as trufas secarem completamente antes de servir.
