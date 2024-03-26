De Franuí a Caribe: 5 ovos de colher artesanais para a Páscoa

Cascas de chocolate com muito recheio e criatividade estão na lista do HZ, que reúne doces produzidos em Vitória, Vila Velha e Serra
Publicado em 26 de Março de 2024 às 06:00

Ovos de colher ou com casca recheada têm sido a sensação da Páscoa há alguns anos, e desta vez a inspiração para os confeiteiros capixabas foi de criações com pistache a releituras de doces da moda, como Franuí e Lotus Biscoff
O ovo Caribe, da Garoto, que virou hit e esgotou nas lojas antes mesmo da Semana Santa, também foi contemplado com uma versão trufada feita por uma doceria de Vila Velha. Até batata frita entrou na lista "chocolatuda" de ovos artesanais que o HZ preparou. Veja a seguir!

FRAMBOESA VIRAL

O Franuí, doce argentino de framboesa com chocolate que viralizou nas redes sociais, ganhou releituras de várias confeiteiras capixabas nesta Páscoa. A de Michela Gasparini é um ovo de colher feito em casca de chocolate ao leite com recheio de geleia de framboesa, creme branco aveludado e ganache de chocolate branco. A finalização é feita com framboesas liofilizadas. Quanto: R$ 136 (meia banda recheada/aprox. 400g). Pedidos: (27) 99626-2266, até 27/03 (quarta) ou enquanto durar o estoque. Praia da Costa, Vila Velha. Instagram: @michelagasparini. FOTO: Camila Luz

BISCOITO DA MODA

Outra guloseima que caiu nas graças dos doceiros e surge em criações para a Páscoa é o biscoito speculoos da marca belga Lotus. Na linha desenvolvida pela chef Andrea Souto (La Crème Gourmet), ele surge em um ovo trufado com recheio de ganache com Cointreau e caramelo salgado (R$ 120/uma banda de aprox. 350g). O biscoito speculoos faz parte de uma tradição natalina, e tem como base canela, gengibre, noz-moscada e outras especiarias. Pedidos: (27) 99979-9034 ou 99666-2366, até 27/03 (quarta) ou enquanto durar o estoque. Prainha, Vila Velha. Instagram: @chefandrea_souto. FOTO: Olivier Schochlin

BOLO DE ABACAXI

Na Paôla Cakes, a chef Paôla Binow recriou seu bolo gelado de Ninho com abacaxi no formato ovo de colher. Nele, a casca de chocolate branco é recheada com pedacinhos da fruta, musse de leite em pó e massa pão de ló molhadinha. Decorado com coco e amêndoas laminadas, o doce custa R$ 99,90 (uma banda de aprox. 350g). Pedidos: paolacakes.goomer.app. Centro, Serra. Instagram: @paolacakesconfeitaria. FOTO: Instagram/Paôla Cakes      

QUERIDINHO DE BANANA

Na Zuca Confeitaria, um dos destaques é a versão do ovo Caribe, hit da Páscoa inspirado no bombom de chocolate com banana da Garoto. O trufado, composto de duas cascas fartamente recheadas com doce de banana, custa R$ 58 (aprox. 210g). Pedidos: (27) 99757-5439, enquanto durar o estoque. Santa Inês, Vila Velha. Instagram: @zucaconfeitaria. FOTO: Instagram/Zuca Confeitaria    

CHOCOLATE COM BATATA

O ovo Batata Chips do Moema Café tem casca de chocolate ao leite recheada com caramelo "puxa" e cravejada de chips de batata frita cobertos com chocolate. O contraste entre as texturas e os sabores fazem do produto um destaque no menu de Páscoa da casa. Quanto: R$ 150 (inteiro, com aprox. 400g). Pedidos: (27) 99765-0652, até 31/03 ou enquanto durar o estoque. Jardim Camburi, Vitória. Instagram: @moemacafe. FOTO: Instagram/Moema Café

