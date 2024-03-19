Hit da Páscoa, ovo Caribe some das lojas e só volta à fabricação em 2025

Ovo inspirado no bombom Caribe é uma das novidades da Garoto para 2024 Crédito: Garoto/Divulgação/Montagem: Caroline Freitas

Sensação nas redes sociais neste ano, o ovo do tradicional bombom Caribe, uma das novidades da Garoto para a Páscoa , já está esgotado nas prateleiras da maioria das lojas, faltando menos de duas semanas para a data. Para os fãs da mistura de chocolate com banana, uma má notícia: a produção foi encerrada em janeiro e não será retomada.

Segundo a Garoto, já não é possível encontrar o ovo Caribe nem na loja da fábrica, em Vila Velha, nem nos principais revendedores. Na internet, ainda é possível encontrar a guloseima em alguns sites de venda.

O sucesso pegou de surpresa até mesmo a própria fabricante do chocolate, que não esperava que o ovo se esgotaria tão rápido. Agora, quem comprou, comprou, porque não há previsão de retomada da produção do ovo. O período de fabricação dos ovos de Páscoa se encerrou em janeiro na linha de produção da Garoto.

“Desde que foi anunciado, o ovo já tem gerado um buzz entre seus fãs, principalmente por ter sido muito pedido, tanto pelo nosso SAC quanto pelas redes sociais. O sucesso do Caribe se dá por ele ser um bombom diferenciado, um produto que já tem uma história dentro da Garoto, com tradição que envolve a brasilidade de misturar banana com chocolate de forma inovadora”, informou a fabricante.

O ovo Caribe combina o sabor do chocolate ao leite com pedaços do bombom de banana na casca e estava sendo vendido por preço aproximado de R$ 39,99 (unidade de 215 gramas).

Na fábrica da Garoto, localizada em Vila Velha, e uma das 10 maiores unidades fabris de chocolate do mundo, o Caribe é o bombom mais vendido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo o mês.

É uma criação tipicamente brasileira, produzida com insumos das regiões de Vale do Ribeira (SP), Bom Jesus da Lapa (BA), Minas Gerais e Santa Catarina.