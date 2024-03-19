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Raridade nas prateleiras

Hit da Páscoa, ovo Caribe some das lojas e só volta à fabricação em 2025

Uma das novidades da Garoto para a Páscoa deste ano, versão do tradicional bombom de banana já não pode ser encontrada nem mesmo na loja da fábrica, em Vila Velha

Publicado em 19 de Março de 2024 às 11:06

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

19 mar 2024 às 11:06
Ovo inspirado no bombom Caribe é uma das novidades da Garoto para 2024
Ovo inspirado no bombom Caribe é uma das novidades da Garoto para 2024 Crédito: Garoto/Divulgação/Montagem: Caroline Freitas
Sensação nas redes sociais neste ano, o ovo do tradicional bombom Caribe, uma das novidades da Garoto para a Páscoa, já está esgotado nas prateleiras da maioria das lojas, faltando menos de duas semanas para a data. Para os fãs da mistura de chocolate com banana, uma má notícia: a produção foi encerrada em janeiro e não será retomada. 
Segundo a Garoto, já não é possível encontrar o ovo Caribe nem na loja da fábrica, em Vila Velha, nem nos principais revendedores. Na internet, ainda é possível encontrar a guloseima em alguns sites de venda. 
O sucesso pegou de surpresa até mesmo a própria fabricante do chocolate, que não esperava que o ovo se esgotaria tão rápido. Agora, quem comprou, comprou, porque não há previsão de retomada da produção do ovo. O período de fabricação dos ovos de Páscoa se encerrou em janeiro na linha de produção da Garoto. 
“Desde que foi anunciado, o ovo já tem gerado um buzz entre seus fãs, principalmente por ter sido muito pedido, tanto pelo nosso SAC quanto pelas redes sociais. O sucesso do Caribe se dá por ele ser um bombom diferenciado, um produto que já tem uma história dentro da Garoto, com tradição que envolve a brasilidade de misturar banana com chocolate de forma inovadora”, informou a fabricante.
O ovo Caribe combina o sabor do chocolate ao leite com pedaços do bombom de banana na casca e estava sendo vendido por preço aproximado de R$ 39,99 (unidade de 215 gramas).
Na fábrica da Garoto, localizada em Vila Velha, e uma das 10 maiores unidades fabris de chocolate do mundo, o Caribe é o bombom mais vendido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo o mês.
É uma criação tipicamente brasileira, produzida com insumos das regiões de Vale do Ribeira (SP), Bom Jesus da Lapa (BA), Minas Gerais e Santa Catarina. 
Hit da Páscoa, ovo Caribe some das lojas e só volta à fabricação em 2025

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