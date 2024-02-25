As novidades das fábricas de chocolate para a Páscoa

Ovos e coelhinhos de chocolate fazem parte do portfólio da Lindt para a Páscoa de 2024 Crédito: Lindt/Divulgação

Produtos inspirados em barras e bombons clássicos, personagens e brindes exclusivos estão entre as apostas das fabricantes de chocolates para a Páscoa , que, neste ano, é comemorada em 31 de março.

Um dos destaques da Garoto , por exemplo, é o Ovo de Páscoa Caribe, inspirado no famoso bombom de chocolate ao leite com recheio de banana. Na fábrica de Vila Velha, o Caribe é o bombom mais produzido, chegando a cerca de 600 kg de unidades a granel todo o mês, segundo a empresa.

Outros três lançamentos, incluindo os da Nestlé, também foram apresentados em 2024: os ovos Negresco, Talento Meio Amargo e Passatempo, que faz parte da linha infantil e conta com casca de chocolate ao leite e pedaços do biscoito. As opções desta linha oferecem games interativos por meio de um QR Code para download, disponível nas embalagens.

Ovo inspirado no bombom Caribe é uma das novidades da Garoto para 2024 Crédito: Garoto/Divulgação/Montagem: Caroline Freitas

Combinado, o portfólio das marcas conta com 21 itens nesta Páscoa, entre ovos, que custam a partir de R$ 39,99, e produtos pré-Páscoa, a partir de R$ 5,99, como o KitKat Coelho.

“O portfólio para 2024 possui opções para os mais variados bolsos e estamos confiantes de que, tanto os lançamentos quanto os clássicos, irão atender e cativar todos os nossos consumidores para a Páscoa”, reforçou Marcos Freitas, gerente de marketing da Nestlé Brasil, que também detém a marca Garoto.

Para 2024, a Cacau Show traz mais de 80 produtos em seu portfólio de Páscoa, desde os clássicos, como os ovos laCreme (a partir de R$ 54,99), Bendito Cacao (a partir de R$ 59,99) e LaNut (a partir de R$ 79,99), até as novas parcerias de produtos licenciados.

Na linha Dreams, além do retorno do sabor Torta de Maracujá (400g, por R$ 94,99), a marca está lançando o sabor Crème Brûlée (400g, por R$ 94,99), inspirado em uma sobremesa típica francesa. Também há uma nova categoria de biscoiteria, que tem, entre seus destaques, um ovo com pedaços de biscoito.

Linha Dreams, da Cacau Show, traz novidades em 2024 Crédito: Cacau Show/Divulgação/Montagem: Caroline Freitas

A linha infantil, com preços a partir de R$ 54,99, também conta com novidades, a exemplo de produtos de Cartoon Network, Snoopy, Garfield e uma nova marca proprietária: os Dinossauros, com personagens e brindes exclusivos. Figuras de Páscoas passadas retornam com ajustes, como os Ursinhos Carinhosos, que voltam, desta vez, em formato de pelúcias e pantufas, e os personagens Cremilda e Chocomonstros, que chegam com novos brindes, atendendo diferentes faixas etárias e preços.

A Lindt também traz diversos lançamentos em 2024, com destaque para o Ovo Creme de Avelã Crocante (360g, por R$ 159,90),, que combina chocolate ao leite com recheio de creme de avelã e pedacinhos crocantes. Outra novidade é o Pane di Pasqua (500g, por R$ 99,90), a versão da Lindt do bolo de Páscoa, com a tradicional massa italiana, recheio de gotas de chocolate amargo e castanha de caju.

As opções para presentear, por sua vez, incluem o Lindt Mini Gold Bunny ao Leite (130g, por R$ 59,90), com recheio de creme de avelã e flocos de arroz; o Mini Ovinhos Lindor ao Leite (92g, por R$ 29,90), da linha Lindor, e o Lindt Gold Bunny e Ovinhos Lindor ao Leite (175g, por R$ 59,90), com o tradicional coelhinho da marca.

“Nosso icônico coelhinho dourado, o Gold Bunny, continua sendo destaque da nossa Páscoa para celebrar os momentos especiais. E não poderíamos esquecer da linha LINDOR, que também marca presença com uma variedade de itens para presentear", comentou a diretora de marketing da Lindt no Brasil, Renata Sato.

Já a Le Chocolatier traz novidades como os ovos inspirados nas barras rústicas da marca, nos sabores pistache, avelã e frutas vermelhas. O preço médio dos produtos é R$ 99,90. Outra aposta para 2024 é um ovo sem adição de açúcar, com pasta de amendoim e cookies.

Uma das novidades da Kopenhagen para 2024 é o Ovo Cherry Brandy (preço sugerido: R$ 159,90, 340g), inspirado no bombom de cereja da marca. No catálogo deste ano também constam opções como o Ovo Exagero Coco Cremoso (400g, por 159,90) e o Ovo Exagero Trufado Brownie 400g, por 159,90).

Ovo Cherry Brandy é uma das novidades da Kopenhagen para a Páscoa de 2024 Crédito: Kopenhagen /Divulgação

Na linha infantil, o Ovo Wandinha Mãozinha Organizadora, que acompanha item inspirado na série da Netflix é um dos destaques. O ovo de 120g, com o organizador multifuncional, também tem preço médio de R$ 159,90.

A Lacta, por sua vez, aposta, em 2024, na oferta dos produtos clássicos da marca. Mais uma vez, os consumidores poderão se deliciar com as 16 opções de ovos de chocolate da linha tradicional, como Sonho de Valsa, Diamante Negro, Ouro Branco, Laka, entre outros.