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Fusão

Cacau Show compra Playcenter e entra de vez no mundo do entretenimento

Empresa de chocolate amplia portfólio de lazer que já inclui hotéis e montanha-russa

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 15:14

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 fev 2024 às 15:14
A Cacau Show anunciou a compra do grupo Playcenter nesta terça-feira (20). O anúncio foi pelo CEO da empresa de chocolates, Alexandre Costa, em coletiva de imprensa no Playland, no Shopping Eldorado, em São Paulo, que faz parte da marca de parques.
Brinquedos do Playcenter Family em shopping.
Brinquedos do Playcenter Family em shopping Crédito: Divulgação Playcenter
Segundo Costa, a compra amplia a estratégia da empresa no mundo do entretenimento.
"Durante os nossos primeiros 35 anos de história, o Cacau e o chocolate sempre estiveram presentes em nossa marca e, agora (e nos próximos anos), chegou o momento de enfatizarmos ainda mais o nosso Show, que agora vai além do nosso produto", afirmou ele.
A Cacau Show já tem um hotel em Campos do Jordão, outro em construção em Águas de Lindoia, além de uma montanha-russa que gira na Mega Store em Itapevi (SP).
Ainda não há detalhes dos planos da companhia nem do valor pago ao grupo Playcenter.
O portfólio do grupo de parques inclui o Playcenter Family, no shopping Aricanduva, em SP, e o Playland, com sete unidades em shoppings da grande São Paulo e na Bahia. Mas a compra ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o Cade.

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