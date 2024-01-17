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Refrescante

Torta de sorvete com cobertura de chocolate: saiba como fazer

Receita gelada é uma boa pedida de sobremesa para servir no verão. O rendimento dessa preparação é de oito porções, em média
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 17 de Janeiro de 2024 às 07:00

Torta de sorvete
Torta de sorvete é uma opção de sobremesa gelada Crédito: Água Doce/Divulgação
Sorvetão, picolé de leite em pó e sorvete caseiro de doce de leite estão entre as receitas refrescantes que já mostramos aqui, ideais para preparar nos dias mais quentes da estação.
Quer aproveitar mais uma opção perfeita para adoçar o seu verão? Então, fique de olho no passo a passo de uma deliciosa torta de sorvete com calda de chocolate. 

TORTA DE SORVETE COM CALDA DE CHOCOLATE

Rendimento: 8 porções
Nível: fácil

Ingredientes do creme:

  • 1 lata de leite condensado
  • 2 colheres (sopa) de amido de milho
  • 500ml de leite
  • 4 ovos
  • 1 lata de creme de leite

Modo de preparo do creme: 

Bata no liquidificar o leite condensado, o amido de milho, o leite e as gemas. Depois, coloque em uma panela e leve ao fogo até formar um creme, mexendo sempre. Deixe esfriar e reserve. Em uma batedeira, bata quatro claras em neve. Em seguida, acrescente o creme de leite e bata por mais cinco minutos.

Ingredientes para a calda:

  • 3 colheres (sopa) de chocolate em pó
  • 100ml de leite
  • 1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo da calda: 

Misture os ingredientes e leve ao fogo mexendo sempre até formar uma calda.
Em seguida, misture o creme com a clara batida. Em uma forma de pudim, coloque a calda de chocolate e despeje, por cima, o creme. Leve ao congelador por duas horas. Desenforme e sirva.
Fonte: Água Doce Sabores do Brasil. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

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