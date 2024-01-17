Torta de sorvete com cobertura de chocolate: saiba como fazer

Torta de sorvete é uma opção de sobremesa gelada Crédito: Água Doce/Divulgação

Sorvetão, picolé de leite em pó e sorvete caseiro de doce de leite estão entre as receitas refrescantes que já mostramos aqui, ideais para preparar nos dias mais quentes da estação.

Quer aproveitar mais uma opção perfeita para adoçar o seu verão? Então, fique de olho no passo a passo de uma deliciosa torta de sorvete com calda de chocolate.

TORTA DE SORVETE COM CALDA DE CHOCOLATE

Rendimento: 8 porções

Nível: fácil



Ingredientes do creme:

1 lata de leite condensado

2 colheres (sopa) de amido de milho



500ml de leite



4 ovos



1 lata de creme de leite

Modo de preparo do creme:

Bata no liquidificar o leite condensado, o amido de milho, o leite e as gemas. Depois, coloque em uma panela e leve ao fogo até formar um creme, mexendo sempre. Deixe esfriar e reserve. Em uma batedeira, bata quatro claras em neve. Em seguida, acrescente o creme de leite e bata por mais cinco minutos.

Ingredientes para a calda:

3 colheres (sopa) de chocolate em pó

100ml de leite



1 colher (sopa) de manteiga

Modo de preparo da calda:

Misture os ingredientes e leve ao fogo mexendo sempre até formar uma calda.

Em seguida, misture o creme com a clara batida. Em uma forma de pudim, coloque a calda de chocolate e despeje, por cima, o creme. Leve ao congelador por duas horas. Desenforme e sirva.