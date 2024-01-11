Aprenda 5 receitas saudáveis e refrescantes com água de coco

A água de coco é considerada uma bebida saudável devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde, especialmente durante o verão. Conforme explica o nutricionista Filipe Oliveira, ela é rica em eletrólitos e minerais como potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo. “Esses minerais são fundamentais para a função muscular, equilíbrio eletrolítico e saúde óssea”, explica.
Além disso, é uma fonte natural de hidratação, sendo baixa em calorias e livre de gorduras e colesterol. Por isso, a seguir, confira como preparar receitas saudáveis e refrescantes com água de coco!
PICOLÉ DE FRUTAS COM ÁGUA DE COCO
Ingredientes:
- 200 ml de água de coco
- 6 morangos cortados em fatias
- 2 kiwis descascados e cortados em rodelas
- 1/2 xícara de chá de mirtilo
Modo de preparo:
Coloque as frutas em forminhas de picolé. Em seguida, cubra com a água de coco e espete os palitos de madeira para picolé. Leve ao freezer por duas horas, desenforme e sirva em seguida.
SUCO DE KIWI COM ÁGUA DE COCO
Ingredientes:
- 4 kiwis descascados e picados
- 2 maçãs sem sementes picadas
- 250 ml de água de coco
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.
SUCO VERDE COM ÁGUA DE COCO
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de água de coco
- 3 folhas de couve picadas
- 1 maçã descascada e picada
- Suco de 1/2 limão
- 1 rodela de gengibre
Modo de preparo:
Em um liquidificador, bata a maçã, a couve, a água de coco e o gengibre até ficar homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata para misturar. Sirva em seguida.
SMOOTHIE DE FRUTAS VERMELHAS
Ingredientes:
- 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
- 1/2 xícara de chá de iogurte natural
- 1/2 xícara de chá de água de coco
- 1 colher de sopa de sementes de linhaça
Modo de preparo:
Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar cremoso e homogêneo. Sirva em seguida.
SORVETE DE COCO
Ingredientes:
- 500 ml de leite de coco caseiro
- 100 ml de água de coco
- 1 colher de sopa de coco ralado
Modo de preparo:
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Misture e cozinhe até começar a engrossar, sem ferver. Retire do fogo, aguarde esfriar e transfira para um recipiente com tampa. Leve ao freezer por cinco horas. Depois, transfira para um liquidificador e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao freezer por mais três horas. Sirva em seguida.