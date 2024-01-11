Aprenda 5 receitas saudáveis e refrescantes com água de coco

Picolé de frutas com água de coco Crédito: Rawpixel.com | Shutterstock

A água de coco é considerada uma bebida saudável devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde, especialmente durante o verão. Conforme explica o nutricionista Filipe Oliveira, ela é rica em eletrólitos e minerais como potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo. “Esses minerais são fundamentais para a função muscular, equilíbrio eletrolítico e saúde óssea”, explica.

Além disso, é uma fonte natural de hidratação, sendo baixa em calorias e livre de gorduras e colesterol. Por isso, a seguir, confira como preparar receitas saudáveis e refrescantes com água de coco!

PICOLÉ DE FRUTAS COM ÁGUA DE COCO

Ingredientes:

200 ml de água de coco

6 morangos cortados em fatias

2 kiwis descascados e cortados em rodelas

1/2 xícara de chá de mirtilo

Modo de preparo:

Coloque as frutas em forminhas de picolé. Em seguida, cubra com a água de coco e espete os palitos de madeira para picolé. Leve ao freezer por duas horas, desenforme e sirva em seguida.

SUCO DE KIWI COM ÁGUA DE COCO

Ingredientes:

4 kiwis descascados e picados

2 maçãs sem sementes picadas

250 ml de água de coco

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

SUCO VERDE COM ÁGUA DE COCO

Ingredientes:

1 xícara de chá de água de coco

3 folhas de couve picadas

1 maçã descascada e picada

Suco de 1/2 limão

1 rodela de gengibre

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata a maçã, a couve, a água de coco e o gengibre até ficar homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata para misturar. Sirva em seguida.

Smoothie de frutas vermelhas Crédito: AnnaMorozova | Shutterstock

SMOOTHIE DE FRUTAS VERMELHAS

Ingredientes:

1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas

1/2 xícara de chá de iogurte natural

1/2 xícara de chá de água de coco

1 colher de sopa de sementes de linhaça

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar cremoso e homogêneo. Sirva em seguida.

SORVETE DE COCO

Ingredientes:

500 ml de leite de coco caseiro

100 ml de água de coco

1 colher de sopa de coco ralado

Modo de preparo: