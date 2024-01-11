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Verão

Aprenda 5 receitas saudáveis e refrescantes com água de coco

HZ ensina a fazer picolé de frutas, suco verde, smoothie e sorvete com uma pegada fresquinha que combina com o calor da estação
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 11 de Janeiro de 2024 às 15:10

Imagem Edicase Brasil
Picolé de frutas com água de coco Crédito: Rawpixel.com | Shutterstock
A água de coco é considerada uma bebida saudável devido aos seus inúmeros benefícios para a saúde, especialmente durante o verão. Conforme explica o nutricionista Filipe Oliveira, ela é rica em eletrólitos e minerais como potássio, sódio, cálcio, magnésio e fósforo. “Esses minerais são fundamentais para a função muscular, equilíbrio eletrolítico e saúde óssea”, explica.
Além disso, é uma fonte natural de hidratação, sendo baixa em calorias e livre de gorduras e colesterol. Por isso, a seguir, confira como preparar receitas saudáveis e refrescantes com água de coco!

PICOLÉ DE FRUTAS COM ÁGUA DE COCO 

Ingredientes:

  • 200 ml de água de coco
  • 6 morangos cortados em fatias
  • 2 kiwis descascados e cortados em rodelas
  • 1/2 xícara de chá de mirtilo

Modo de preparo:

Coloque as frutas em forminhas de picolé. Em seguida, cubra com a água de coco e espete os palitos de madeira para picolé. Leve ao freezer por duas horas, desenforme e sirva em seguida.

SUCO DE KIWI COM ÁGUA DE COCO 

Ingredientes:

  • 4 kiwis descascados e picados
  • 2 maçãs sem sementes picadas
  • 250 ml de água de coco

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar homogêneo. Sirva em seguida.

SUCO VERDE COM ÁGUA DE COCO 

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de água de coco
  • 3 folhas de couve picadas
  • 1 maçã descascada e picada
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 rodela de gengibre

Modo de preparo:

Em um liquidificador, bata a maçã, a couve, a água de coco e o gengibre até ficar homogêneo. Acrescente o suco de limão e bata para misturar. Sirva em seguida.
Imagem Edicase Brasil
Smoothie de frutas vermelhas Crédito: AnnaMorozova | Shutterstock

SMOOTHIE DE FRUTAS VERMELHAS 

Ingredientes:

  • 1 xícara de chá de frutas vermelhas congeladas
  • 1/2 xícara de chá de iogurte natural
  • 1/2 xícara de chá de água de coco
  • 1 colher de sopa de sementes de linhaça

Modo de preparo:

Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata até ficar cremoso e homogêneo. Sirva em seguida.

SORVETE DE COCO

Ingredientes:

  • 500 ml de leite de coco caseiro
  • 100 ml de água de coco
  • 1 colher de sopa de coco ralado

Modo de preparo:

Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Misture e cozinhe até começar a engrossar, sem ferver. Retire do fogo, aguarde esfriar e transfira para um recipiente com tampa. Leve ao freezer por cinco horas. Depois, transfira para um liquidificador e bata até ficar cremoso. Volte para o recipiente e leve ao freezer por mais três horas. Sirva em seguida.

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